Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sismos en Chile vía el CSN
Sigue en vivo los reportes de los sismos en Chile, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). También podrás consultar sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo?
Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.
¿Cómo saber si un sismo es fuerte?
Hay dos formas:
- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada.
- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
- ¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?
Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.
- ¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?
• Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.
• Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.
• En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.
• No salir corriendo en zona de paso vehicular.
• Si está manejando detenga su vehículo.
• Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.
• Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.
- ¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?
Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.
- • Temblor: Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
- • Terremoto: Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
- |Sismo a 17 km al SE de Sierra Gorda
Hora Local: 15:56:44 04/04/2026
Latitud: -22.98
Longitud: -69.18
Profundidad: 74 KM
Magnitud: 3.0 MLv
- Sismo a 79 km al SE de Socaire
Hora Local: 15:19:05 04/04/2026
Latitud: -24.00
Longitud: -67.25
Profundidad: 233 KM
Magnitud: 3.4 MLv
- Sismo a 30 km al SO de Visviri
Hora Local: 13:32:38 04/04/2026
Latitud: -17.77
Longitud: -69.70
Profundidad: 153 KM
Magnitud: 2.9 MLv
- Sismo a 182 km al O de Valdivia
Hora Local: 13:26:57 04/04/2026
Latitud: -39.39
Longitud: -75.30
Profundidad: 20 KM
Magnitud: 3.6 MLv
- Sismo a 76 km al SO de Ollagüe
Hora Local: 12:48:35 04/04/2026
Latitud: -21.81
Longitud: -68.64
Profundidad: 128 KM
Magnitud: 4.7 MLv
- Sismo a 15 km al NE de Camiña
Hora Local: 07:05:24 04/04/2026
Latitud: -19.20
Longitud: -69.35
Profundidad: 104 KM
Magnitud: 3.1 MLv
- Sismo a 22 km al O de Cuya
Hora Local: 06:22:34 04/04/2026
Latitud: -19.09
Longitud: -70.38
Profundidad: 63 KM
Magnitud: 4.6 Mw
- Sismo a 29 km al N de Calama
Hora Local: 05:55:15 04/04/2026
Latitud: -22.21
Longitud: -68.93
Profundidad: 100 KM
Magnitud: 3.0 MLv
- ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar,
evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- REVISA Y ANOTA LOS NÚMEROS DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
Referencia del sismo a 37 km al NO de Constitución.
Sismo a 37 km al NO de Constitución
- Hora Local: 22:29:04 03/04/2026
- Hora UTC: 01:29:04 04/04/2026
- Latitud: -35.05
- Longitud: -72.63
- Profundidad: 25 km
- Magnitud: 3.0 MLv
Sismo a 17 km al SO de Visviri
- Hora Local: 21:59:13 03/04/2026
- Hora UTC: 00:59:13 04/04/2026
- Latitud: -17.73
- Longitud: -69.56
- Profundidad: 156 km
- Magnitud: 2.7 MLv
Sismo a 41 km al SE de Quillagua
- Hora Local: 21:08:39 03/04/2026
- Hora UTC: 00:08:39 04/04/2026
- Latitud: -21.81
- Longitud: -69.17
- Profundidad: 93 km
- Magnitud: 3.6 MLv
Sismo a 39 km al NO de Constitución
- Hora Local: 20:04:49 03/04/2026
- Hora UTC: 23:04:49 03/04/2026
- Latitud: -35.03
- Longitud: -72.64
- Profundidad: 16 km
- Magnitud: 2.6 MLv
Sismo a 69 km al SE de Socaire
- Hora Local: 19:09:28 03/04/2026
- Hora UTC: 22:09:28 03/04/2026
- Latitud: -23.92
- Longitud: -67.31
- Profundidad: 231 km
- Magnitud: 4.0 MLv
Sismo a 11 km al NE de Calama
- Hora Local: 18:17:35 03/04/2026
- Hora UTC: 21:17:35 03/04/2026
- Latitud: -22.42
- Longitud: -68.84
- Profundidad: 109 km
- Magnitud: 2.8 MLv
Sismo a 76 km al SE de Socaire
- Hora Local: 17:55:05 03/04/2026
- Hora UTC: 20:55:05 03/04/2026
- Latitud: -23.91
- Longitud: -67.23
- Profundidad: 231 km
- Magnitud: 4.6 MLv
Sismo a 53 km al SE de Mina Los Pelambres
- Hora Local: 16:45:08 03/04/2026
- Hora UTC: 19:45:08 03/04/2026
- Latitud: -32.26
- Longitud: -70.36
- Profundidad: 95 km
- Magnitud: 3.5 MLv
Sismo a 55 km al S de Mina Collahuasi
- Hora Local: 16:10:51 03/04/2026
- Hora UTC: 19:10:51 03/04/2026
- Latitud: -21.29
- Longitud: -68.85
- Profundidad: 119 km
- Magnitud: 3.3 MLv
Sismo a 102 km al NE de Socaire
- Hora Local: 15:15:29 03/04/2026
- Hora UTC: 18:15:29 03/04/2026
- Latitud: -23.10
- Longitud: -67.05
- Profundidad: 246 km
- Magnitud: 3.4 MLv
¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?
Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:
- Artículos de higiene
- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros
- Abrigo
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Por qué tiembla la Tierra?
Porque las placas tectónicas se mueven y acumulan energía. Cuando esta energía se libera de golpe, se produce un sismo.
Sismo a 106 km al NE de Socaire
Hora Local: 14:08:09 03/04/2026
Hora UTC: 17:08:09 03/04/2026
Latitud: -23.04
Longitud: -67.05
Profundidad: 239 km
Magnitud: 3.4 MLv
Sismo a 39 km al N de Paihuano
Hora Local: 13:26:15 03/04/2026
Hora UTC: 16:26:15 03/04/2026
Latitud: -29.68
Longitud: -70.44
Profundidad: 76 km
Magnitud: 2.6 MLv
Sismo a 34 km al S de Mina Collahuasi
Hora Local: 13:10:50 03/04/2026
Hora UTC: 16:10:50 03/04/2026
Latitud: -21.12
Longitud: -68.76
Profundidad: 120 km
Magnitud: 3.2 MLv
Sismo a 48 km al SE de Socaire
Hora Local: 11:26:55 03/04/2026
Hora UTC: 14:26:55 03/04/2026
Latitud: -23.94
Longitud: -67.61
Profundidad: 204 km
Magnitud: 3.1 MLv
¿Cómo se sabe que va a temblar?
Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.
¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?
Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.
¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?
Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.
Sismo a 31 km al SE de Calama
Hora Local: 10:52:57 03/04/2026
Hora UTC: 13:52:57 03/04/2026
Latitud: -22.64
Longitud: -68.70
Profundidad: 126 km
Magnitud: 2.6 MLv
Sismo a 48 km al SO de Arica
Hora Local: 10:01:17 03/04/2026
Hora UTC: 13:01:17 03/04/2026
Latitud: -18.71
Longitud: -70.70
Profundidad: 33 km
Magnitud: 3.2 MLv
Sismo a 79 km al NE de San Pedro de Atacama
Hora Local: 09:50:00 03/04/2026
Hora UTC: 12:50:00 03/04/2026
Latitud: -22.27
Longitud: -67.89
Profundidad: 190 km
Magnitud: 2.7 MLv
Sismo a 34 km al SO de Ollagüe
Hora Local: 09:31:18 03/04/2026
Hora UTC: 12:31:18 03/04/2026
Latitud: -21.43
Longitud: -68.49
Profundidad: 125 km
Magnitud: 3.2 MLv
Sismo a 7 km al SO de Huasco
Hora Local: 09:05:47 03/04/2026
Hora UTC: 12:05:47 03/04/2026
Latitud: -28.50
Longitud: -71.28
Profundidad: 44 km
Magnitud: 2.7 MLv
Sismo a 43 km al S de Mina Collahuasi
Hora Local: 09:05:31 03/04/2026
Hora UTC: 12:05:31 03/04/2026
Latitud: -21.21
Longitud: -68.71
Profundidad: 116 km
Magnitud: 2.9 MLv
¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN CHILE?
El sismo del 22 de mayo de 1960 registrado en Valdivia con una magnitud de 9.5 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.