Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Sismos en Chile vía el CSN

Sigue en vivo los reportes de los sismos en Chile, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). También podrás consultar sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.

El terremoto del 2010 en Chile, uno de los más poderosos registrados en la historia, demostró la necesidad de contar con una mochila de emergencia bien equipada para enfrentar situaciones críticas y brindar una mayor seguridad a las personas.
21:24

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia? 

Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo: 

- Artículos de higiene 

- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros 

- Abrigo 

- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo 

- Radio o linterna con baterías 

- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas

21:23

¿Qué hacer después de un sismo? 

Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami. 

19:31

¿Qué hacer si estoy en la calle cuando empieza un sismo? 

Busca un lugar abierto lejos de postes, árboles o edificios. Cuidado con cables eléctricos. Si estás manejando, detente con precaución en un lugar seguro.

19:31

¿Cómo saber si un sismo es fuerte? 

Hay dos formas: 

- La magnitud, medida en la escala de Richter, indica la energía liberada. 

- La intensidad, medida en la escala de Mercalli, mide el impacto en las personas y estructuras.

18:26

¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto? 

Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.

18:25

¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo? 

Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.

18:24

¿Cómo se sabe que va a temblar? 

Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.

15:16
  • ¿QUÉ ES UN ENJAMBRE SÍSMICO?

Un enjambre sísmico es un grupo de terremotos que ocurren en una misma área durante un corto periodo de tiempo. A diferencia de un terremoto único y fuerte, los enjambres sísmicos suelen consistir en numerosos temblores menores. A menudo, no hay un terremoto principal que desencadene el enjambre, sino que los eventos sísmicos ocurren de forma más o menos continua y están relacionados con procesos tectónicos.

15:12
  • ¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN SISMO?

• Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas.

• Mantenerse alejado de vidrios u objetos que pudieran caer.

• En lo posible evitar el pánico y tratar de mantener la calma.

• No salir corriendo en zona de paso vehicular.

• Si está manejando detenga su vehículo.

• Si está en un edificio no utilice el ascensor, siempre la escalera.

• Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad.

15:10
  • ¿CÓMO SE DIFERENCIA UN TEMBLOR DE UN TERREMOTO?

Los términos "temblor" y "terremoto" a menudo se utilizan indistintamente, pero en general, la diferencia radica en su magnitud, intensidad percibida y alcance.

15:05
  • • Temblor: Se refiere a movimientos sísmicos de menor intensidad. Usualmente, se utilizan para describir temblores de tierra de baja magnitud que no causan daños significativos a estructuras ni a personas. Son perceptibles, pero su impacto es leve.
15:01
  • • Terremoto: Se refiere a un evento sísmico de mayor magnitud. Los terremotos son temblores sísmicos significativos que pueden provocar daños graves a edificios, infraestructuras y, en los casos más severos, causar lesiones personales e incluso pérdidas de vidas. Tienen una magnitud considerable y a menudo son acompañados por réplicas.
14:56
  • |Sismo a 17 km al SE de Sierra Gorda

Hora Local: 15:56:44 04/04/2026

Latitud: -22.98

Longitud: -69.18

Profundidad: 74 KM

Magnitud: 3.0 MLv

14:55
  • Sismo a 79 km al SE de Socaire

Hora Local: 15:19:05 04/04/2026

Latitud: -24.00

Longitud: -67.25

Profundidad: 233 KM

Magnitud: 3.4 MLv

14:54
  • Sismo a 30 km al SO de Visviri

Hora Local: 13:32:38 04/04/2026

Latitud: -17.77

Longitud: -69.70

Profundidad: 153 KM

Magnitud: 2.9 MLv

14:54
  • Sismo a 182 km al O de Valdivia

Hora Local: 13:26:57 04/04/2026

Latitud: -39.39

Longitud: -75.30

Profundidad: 20 KM

Magnitud: 3.6 MLv

14:53
  • Sismo a 76 km al SO de Ollagüe

Hora Local: 12:48:35 04/04/2026

Latitud: -21.81

Longitud: -68.64

Profundidad: 128 KM

Magnitud: 4.7 MLv

14:53
  • Sismo a 15 km al NE de Camiña

Hora Local: 07:05:24 04/04/2026

Latitud: -19.20

Longitud: -69.35

Profundidad: 104 KM

Magnitud: 3.1 MLv

14:52
  • Sismo a 22 km al O de Cuya

Hora Local: 06:22:34 04/04/2026

Latitud: -19.09

Longitud: -70.38

Profundidad: 63 KM

Magnitud: 4.6 Mw

14:51
  • Sismo a 29 km al N de Calama

Hora Local: 05:55:15 04/04/2026

Latitud: -22.21

Longitud: -68.93

Profundidad: 100 KM

Magnitud: 3.0 MLv

13:50
  • ¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE FUEGO DEL PACÍFICO?

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una región geológicamente activa que rodea el Océano Pacífico y los continentes que bañan sus aguas. Es caracterizada por una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica. Se extiende por aproximadamente 40,000 kilómetros, incluyendo zonas de subducción donde las placas tectónicas chocan (como la placa de Nasca), lo que genera volcanes y sismos frecuentes.

12:00
  • ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?

Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.

11:50
  • ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?

Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, 

evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.

11:46
  • REVISA Y ANOTA LOS NÚMEROS DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS.
10:12
  • ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?

• Artículos indispensables de higiene

• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)

• Abrigo

• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero

• Artículos de comunicación

• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.

10:06
  • REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
10:00
  • ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?

Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.

09:52
  • ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?

Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.

09:48
  • ¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?

Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.

21:25

Referencia del sismo a 37 km al NO de Constitución.

Referencia del sismo a 37 km al NO de Constitución.
20:34

Sismo a 37 km al NO de Constitución

  • Hora Local: 22:29:04 03/04/2026
  • Hora UTC: 01:29:04 04/04/2026
  • Latitud: -35.05
  • Longitud: -72.63
  • Profundidad: 25 km
  • Magnitud: 3.0 MLv
20:34

Sismo a 17 km al SO de Visviri

  • Hora Local: 21:59:13 03/04/2026
  • Hora UTC: 00:59:13 04/04/2026
  • Latitud: -17.73
  • Longitud: -69.56
  • Profundidad: 156 km
  • Magnitud: 2.7 MLv
19:33

Sismo a 41 km al SE de Quillagua

  • Hora Local: 21:08:39 03/04/2026
  • Hora UTC: 00:08:39 04/04/2026
  • Latitud: -21.81
  • Longitud: -69.17
  • Profundidad: 93 km
  • Magnitud: 3.6 MLv
19:33

Sismo a 39 km al NO de Constitución

  • Hora Local: 20:04:49 03/04/2026
  • Hora UTC: 23:04:49 03/04/2026
  • Latitud: -35.03
  • Longitud: -72.64
  • Profundidad: 16 km
  • Magnitud: 2.6 MLv
17:49

Sismo a 69 km al SE de Socaire

  • Hora Local: 19:09:28 03/04/2026
  • Hora UTC: 22:09:28 03/04/2026
  • Latitud: -23.92
  • Longitud: -67.31
  • Profundidad: 231 km
  • Magnitud: 4.0 MLv
17:48

Sismo a 11 km al NE de Calama

  • Hora Local: 18:17:35 03/04/2026
  • Hora UTC: 21:17:35 03/04/2026
  • Latitud: -22.42
  • Longitud: -68.84
  • Profundidad: 109 km
  • Magnitud: 2.8 MLv
16:13

Sismo a 76 km al SE de Socaire

  • Hora Local: 17:55:05 03/04/2026
  • Hora UTC: 20:55:05 03/04/2026
  • Latitud: -23.91
  • Longitud: -67.23
  • Profundidad: 231 km
  • Magnitud: 4.6 MLv
15:13

Sismo a 53 km al SE de Mina Los Pelambres

  • Hora Local: 16:45:08 03/04/2026
  • Hora UTC: 19:45:08 03/04/2026
  • Latitud: -32.26
  • Longitud: -70.36
  • Profundidad: 95 km
  • Magnitud: 3.5 MLv
15:13

Sismo a 55 km al S de Mina Collahuasi

  • Hora Local: 16:10:51 03/04/2026
  • Hora UTC: 19:10:51 03/04/2026
  • Latitud: -21.29
  • Longitud: -68.85
  • Profundidad: 119 km
  • Magnitud: 3.3 MLv
15:12

Sismo a 102 km al NE de Socaire

  • Hora Local: 15:15:29 03/04/2026
  • Hora UTC: 18:15:29 03/04/2026
  • Latitud: -23.10
  • Longitud: -67.05
  • Profundidad: 246 km
  • Magnitud: 3.4 MLv
14:20

¿Qué debe tener mi mochila de emergencia?  

Debe contener lo esencial para sobrevivir en las primeras horas después de un sismo:  

- Artículos de higiene  

- Botiquín con vendas, alcohol, gasas, pastillas, entre otros  

- Abrigo  

- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos, además de dinero en efectivo  

- Radio o linterna con baterías  

- Artículos específicos según necesidades, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas  

13:49

¿Qué hacer después de un sismo?  

Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.  

13:49

¿Por qué tiembla la Tierra?  

Porque las placas tectónicas se mueven y acumulan energía. Cuando esta energía se libera de golpe, se produce un sismo.  

13:42

Sismo a 106 km al NE de Socaire

Hora Local: 14:08:09 03/04/2026

Hora UTC: 17:08:09 03/04/2026

Latitud: -23.04

Longitud: -67.05

Profundidad: 239 km

Magnitud: 3.4 MLv

13:42

Sismo a 39 km al N de Paihuano

Hora Local: 13:26:15 03/04/2026

Hora UTC: 16:26:15 03/04/2026

Latitud: -29.68

Longitud: -70.44

Profundidad: 76 km

Magnitud: 2.6 MLv

13:42

Sismo a 34 km al S de Mina Collahuasi

Hora Local: 13:10:50 03/04/2026

Hora UTC: 16:10:50 03/04/2026

Latitud: -21.12

Longitud: -68.76

Profundidad: 120 km

Magnitud: 3.2 MLv

13:42

Sismo a 48 km al SE de Socaire

Hora Local: 11:26:55 03/04/2026

Hora UTC: 14:26:55 03/04/2026

Latitud: -23.94

Longitud: -67.61

Profundidad: 204 km

Magnitud: 3.1 MLv

12:19

¿Cómo se sabe que va a temblar?

Los sismos no se pueden predecir, pero los sismógrafos y acelerógrafos detectan los movimientos del suelo en tiempo real para alertarnos lo más rápido posible.  

12:18

¿Por qué se reportan varias magnitudes para un mismo sismo?  

Porque la primera información proviene de estaciones cercanas y se ajusta conforme más datos llegan de diferentes sensores. La ciencia sigue calculando después del primer aviso.  

12:18

¿Cómo se diferencia un temblor de un terremoto?  

Ambos son movimientos de la Tierra, pero solemos llamar "terremoto" a los de mayor magnitud e impacto destructivo, mientras que "temblor" se usa para sismos más leves.  

12:18

Sismo a 31 km al SE de Calama

Hora Local: 10:52:57 03/04/2026

Hora UTC: 13:52:57 03/04/2026

Latitud: -22.64

Longitud: -68.70

Profundidad: 126 km

Magnitud: 2.6 MLv

12:18

Sismo a 48 km al SO de Arica

Hora Local: 10:01:17 03/04/2026

Hora UTC: 13:01:17 03/04/2026

Latitud: -18.71

Longitud: -70.70

Profundidad: 33 km

Magnitud: 3.2 MLv

12:18

Sismo a 79 km al NE de San Pedro de Atacama

Hora Local: 09:50:00 03/04/2026

Hora UTC: 12:50:00 03/04/2026

Latitud: -22.27

Longitud: -67.89

Profundidad: 190 km

Magnitud: 2.7 MLv

12:15

Sismo a 34 km al SO de Ollagüe

Hora Local: 09:31:18 03/04/2026

Hora UTC: 12:31:18 03/04/2026

Latitud: -21.43

Longitud: -68.49

Profundidad: 125 km

Magnitud: 3.2 MLv

12:15

Sismo a 7 km al SO de Huasco

Hora Local: 09:05:47 03/04/2026

Hora UTC: 12:05:47 03/04/2026

Latitud: -28.50

Longitud: -71.28

Profundidad: 44 km

Magnitud: 2.7 MLv

12:15

Sismo a 43 km al S de Mina Collahuasi

Hora Local: 09:05:31 03/04/2026

Hora UTC: 12:05:31 03/04/2026

Latitud: -21.21

Longitud: -68.71

Profundidad: 116 km

Magnitud: 2.9 MLv

10:56

¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN CHILE?

El sismo del 22 de mayo de 1960 registrado en Valdivia con una magnitud de 9.5 es el terremoto más fuerte registrado en el país.

10:56

¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?

Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.

10:56

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?

Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.

10:56

¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?

Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.

10:56

Sigue en vivo los reportes de los  últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.