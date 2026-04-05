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Sismos en Chile vía el CSN
Sigue en vivo los reportes de los sismos en Chile, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). También podrás consultar sobre noticias relacionadas, así como recomendaciones en este tipo de situaciones.
- Sismo a 46 km al SO de Mina La Escondida
Hora Local: 20:39:17 05/04/2026
Latitud: -24.65
Longitud: -69.23
Profundidad: 99 KM
Magnitud: 2.6 MLv
- Sismo a 39 km al S de Huasco
Hora Local: 20:27:52 05/04/2026
Latitud: -28.81
Longitud: -71.30
Profundidad: 38 KM
Magnitud: 2.5 MLv
- Sismo a 55 km al NE de Calama
Hora Local: 20:19:37 05/04/2026
Latitud: -22.05
Longitud: -68.64
Profundidad: 118 KM
Magnitud: 2.7 MLv
- Sismo a 43 km al S de Mina Collahuasi
Hora Local: 20:07:57 05/04/2026
Latitud: -21.19
Longitud: -68.80
Profundidad: 117 KM
Magnitud: 2.8 MLv
- Sismo a 21 km al O de Visviri
Hora Local: 19:56:05 05/04/2026
Latitud: -17.58
Longitud: -69.68
Profundidad: 173 KM
Magnitud: 3.0 MLv
- Sismo a 39 km al NE de Punta de Choros
Hora Local: 19:41:34 05/04/2026
Latitud: -28.92
Longitud: -71.32
Profundidad: 47 KM
Magnitud: 3.0 MLv
- Sismo a 131 km al NE de Socaire
Hora Local: 18:59:30 05/04/2026
Latitud: -22.91
Longitud: -66.84
Profundidad: 272 KM
Magnitud: 3.6 MLv
- ¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar,
evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
- REVISA Y ANOTA LOS NÚMEROS DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIAS.
- ¿QUÉ DEBE CONTENER MI MOCHILA DE EMERGENCIA?
• Artículos indispensables de higiene
• Botiquín (vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, etc)
• Abrigo
• Alimentos no perecibles (latas de atún, barra de cereales, chocolates, frutos secos, etc) y dinero
• Artículos de comunicación
• Artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor y para otras necesidades básicas.
- REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
- ¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
- ¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
Qué hacer antes de un sismo
- Ten lista tu mochila de emergencia.
- Identificar zonas seguras en casa, trabajo y la calle.
- Participa en simulacros.
¿Qué diferencia hay entre terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico?
Son sinónimos, pero en algunos países "terremoto" se usa para los sismos más destructivos.
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Por qué tiembla la Tierra?
Porque las placas tectónicas se mueven y acumulan energía. Cuando esta energía se libera de golpe, se produce un sismo.
Sismo a 124 km al O de Navidad
Hora Local: 11:58:03 05/04/2026
Hora UTC: 15:58:03 05/04/2026
Latitud: -33.80
Longitud: -73.16
Profundidad: 20 km
Magnitud: 3.0 MLv
Sismo a 27 km al SE de Chañaral
Hora Local: 11:08:51 05/04/2026
Hora UTC: 15:08:51 05/04/2026
Latitud: -26.58
Longitud: -70.52
Profundidad: 24 km
Magnitud: 2.6 MLv
Sismo a 82 km al N de Mina Collahuasi
Hora Local: 10:58:02 05/04/2026
Hora UTC: 14:58:02 05/04/2026
Latitud: -20.09
Longitud: -68.64
Profundidad: 10 km
Magnitud: 3.1 MLv
Sismo a 53 km al O de Los Vilos
Hora Local: 10:57:56 05/04/2026
Hora UTC: 14:57:56 05/04/2026
Latitud: -31.78
Longitud: -72.05
Profundidad: 20 km
Magnitud: 2.9 MLv
Sismo a 29 km al O de Navidad
Hora Local: 10:43:32 05/04/2026
Hora UTC: 14:43:32 05/04/2026
Latitud: -33.89
Longitud: -72.13
Profundidad: 29 km
Magnitud: 2.7 MLv
Sismo a 78 km al E de Copiapó
Hora Local: 10:21:45 05/04/2026
Hora UTC: 14:21:45 05/04/2026
Latitud: -27.62
Longitud: -69.60
Profundidad: 92 km
Magnitud: 2.6 MLv
Sismo a 19 km al E de Pica
Hora Local: 08:24:09 05/04/2026
Hora UTC: 12:24:09 05/04/2026
Latitud: -20.48
Longitud: -69.15
Profundidad: 91 km
Magnitud: 3.9 MLv
¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO EN CHILE?
El sismo del 22 de mayo de 1960 registrado en Valdivia con una magnitud de 9.5 es el terremoto más fuerte registrado en el país.
¿POR QUÉ CHILE ES UN PAÍS ALTAMENTE SÍSMICO?
Chile se encuentra ubicado en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las placas de Nazca y Antártica convergen y generan sismos. Esta es una de las zonas del Cinturón de Fuego.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD Y LA INTENSIDAD DE UN SISMO?
Son escalas para medir el tamaño o el impacto de un temblor. La escala de magnitud se obtiene de forma numérica a partir de registros obtenidos por sismógrafos y está relacionada con el tamaño y la energía liberada durante un temblor. La escala de intensidad se asigna en función a los daños o efectos causados al hombre y sus construcciones.
¿QUÉ HACER EN CASO DE UN TSUNAMI?
Si recibes información oficial de alerta o alarma de tsunami o ves que se recoge el mar, evacúa hacia zonas en altura. Muévete hacia una zona libre de inundación y dirígete al punto de encuentro más cercano. Si no puedes llegar hasta una zona en altura, sube a un piso superior o al techo de una construcción sólida.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.
Sigue en vivo los reportes de los últimos sismos en Chile registrados por el Centro Sismológico Nacional. Consulta también noticias relacionadas y recomendaciones para actuar en este tipo de situaciones.