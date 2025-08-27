En Chile, el transporte público se caracteriza por brindar a sus usuarios un sistema de modernización con el nombre de buses RED, Metro y Metrotren Nos con integración tarifaria mediante la tarjeta bip!. Este sistema permite a los chilenos desplazarse hacia comunas más alejadas mediante buses eléctricos y paraderos modernos, aunque en algunas zonas persisten problemas de inseguridad ciudadana. De esta manera, se anunció una buena noticia para los adultos mayores del país: el 50 % de descuento en las tarifas del transporte público en todo el país. Esto ha generado una serie de dudas entre los ciudadanos, quienes desean saber más sobre este beneficio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER AL 50 % DE DESCUENTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE CHILE?

Según el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, todas las personas mayores de 65 pueden acceder a la rebaja tarifaria ascendente al 50 % en todo el sistema de transporte público chileno. De esta manera, este grupo de la población local solo podrá pagar $ 350 por el pasaje en más de 31 mil servicios ofrecidos a nivel nacional, entre las que destacan Buses urbanos y rurales, Buses del sistema RED, Metro de Santiago, Tren Central, Metro de Valparaíso, Biotren, Trolebuses de Valparaíso, lanchas y barcazas subsidiadas en el sur de Chile.

Una buena noticia para los adultos mayores de Chile: el 50 % de descuento en las tarifas del transporte público.

Asimismo, este beneficio puede utilizarse en cualquier horario y con las combinaciones necesarias para desplazarse a través del Metro de Santiago y otros servicios de transporte. Para poder acceder a este beneficioso descuento en la tarjeta es tener 65 años a más y contar con un Carnet de Identidad vigente. Esto permitirá que muchos de ellos se vean beneficiados con este sistema de transporte integrado y sostenible de Chile a fin de dirigirse a sus destinos diariamente. Por consiguiente, para obtener la tarjeta gratis existen tres maneras y estas son:

A través de la Caja de Compensación

Llama a tu Caja de Compensación (Los Andes: 600 510 00 00, La Araucana: 600 084 00 77, 18 Septiembre: 600 718 18 18) y solicítala gratuitamente. La tarjeta será despachada a tu domicilio.

A través de las oficinas de ChileAtiende y de Metro

Dirígete a una sucursal ChileAtiende o una oficina de atención de Metro habilitada para realizar el trámite.

Explica el motivo de tu visita: comprar la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM).

Paga el costo de la tarjeta en una de las cajas.

Como resultado del trámite, habrás comprado la Tarjeta bip! Adulto Mayor Intermodal (TAM).

A través de las oficinas de Atención al Cliente bip!