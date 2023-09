“Tierra Brava” es el nombre de la nueva propuesta televisiva para los espectadores chilenos, el cual reúne a 16 famosos en un entorno de campo, con una casa-estudio, donde se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias cada semana. Este programa buscará competir con el reality de Chilevisión, “Gran Hermano”, el cual marcó el retorno de los reality show a las pantallas de televisión chilenas en este 2023.

A continuación, te contamos quiénes serán los participantes de “Tierra Brava”, cuándo se estrena y dónde verla.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL ESTRENO DE “TIERRA BRAVA 2023″?

Este reality de convivencia y desafío físico se estrenará el próximo domingo 1 de octubre en las pantallas de Canal 13 de Chile y será emitido cinco veces a la semana. Asimismo, los seguidores también pueden disfrutar del programa ONLINE totalmente gratis a través de la web oficial de mencionado canal.

“Es un reality que está muy cerca de contar una historia que tiene mucho de telenovela, por lo que creemos que es necesario que la gente pueda seguirlo en capítulos muy cerca el uno del otro. Eso es muy conveniente para mantener el hilo de las historias”, reveló Alexis Zamora, gerente de contenidos de Canal 13.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PARTICIPANTES DE TIERRA BRAVA 2023?

Desde finales del mes de agosto, diferentes personajes confirmaron su participación en la primera edición de Tierra Brava 2023. A continuación, los participantes del reality:

Junior Playboy

Eva Gómez

Pamela Díaz

Jhonatan Mujica

Valentina “La Guerén” Torres

Azzartt Maveth

Uriel Romero “El futuro fuera de órbita”

Camila “Camilísima” Campos

Miguelito Hans Christian Esparza

Camila Arismendi

Simón de la Costa

Fabio Agostini

Shirley Arica

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN TIERRA BRAVA?

Apenas se confirmó que la peruana Shirley Arica estaría en “Tierra Brava 2023″, inmediatamente muchos usuarios comenzaron a seguirla en las redes sociales. La modelo es una de las participantes que genera gran expectativa y apunta a convertirse en protagonista por su fama de conflictiva. Esto último se debe a su paso por el reality “Los 50″, donde fue expulsada por agredir a una compañera.

Recientemente, Arica ya encendió la polémica en torno al próximo reality tras referirse a la modelo Pamela Díaz. “Me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto”, expresó. “En caso de que me choque, va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… mientras se pueda”, sentenció.

¿QUÉ OTRO PERSONAJE PERUANO ESTARÍA EN TIERRA BRAVA 2023?

Aparentemente, Shirley Arica no sería la única participante peruana que aparecería en el reality de competencia. El mánager de Fabio Agostini anunció que la modelo Angie Jibaja estaría en el programa, aunque la información aún no se ha oficializado.

¿A QUÉ HORA SERÁ TRANSMITIDO EL ESTRENO EN PERÚ Y EN OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA?

El primer programa de Tierra Brava 2023, anunciado con el lema “Siembras lo que cosechas”, será televisado a las 10:10 de la noche de Chile, al igual que para Venezuela, mientras que en Argentina y Uruguay será a las 11:10 p.m.

Los seguidores peruanos que deseen ver el estreno será a las 8:10 de la noche, así como para Colombia y Ecuador. Por otro lado, en México el estreno será a las 7:10 p.m.