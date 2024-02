Toque de queda en Chile por incendios en Viña del Mar y Valparaíso: qué se sabe, horarios, muertos, mapa de zonas y más

Desde hace unos días, Chile se encuentra pasando por uno de los peores momentos con respecto a los incendios forestales, pues hasta el momento va dejando 99 muertos. Por ello, el Gobierno de Gabriel Boric ha determinado que se declare en Estado de Excepción Constitucional y toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso: Viña del Mar, Villa Alemana, Limache, y Quilpué. En esta nota, te presentamos toda la información al respecto.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL TOQUE DE QUEDA EN CHILE?

El Estado chileno desde un primer momento estableció que el toque de queda empiece desde las 8 de la mañana hasta el mediodía de este sábado 3 de febrero. Sin embargo, se comunicó a la ciudadanía que se modificaría tal decreto, por lo que comenzará a las 21 horas de la noche hasta las 10 de la mañana del domingo 4 de febrero.

En caso de que no se cumpla con la medida, el contraalmirante Daniel Muñoz indicó que “esto es una norma legal, vale decir, si hay un civil que no tiene un motivo particular y no está asociado a la emergencia va a ser fiscalizado. Si es que no tiene un motivo justificado puede ser detenido y puesto al servicio del Ministerio Público”.

¿DÓNDE OBTENER EL SALVOCONDUCTO EN CASO DE EMERGENCIA?

Los Carabineros de Chile puso a disposición de la población un salvoconducto individual que tiene con finalidad que las personas que estén bajo toque de queda puedan transitar sin ningún inconveniente. Dicho documento se puede sacar por medio de Comisaría Virtual (ENLACE) con tu clave única. Con respecto a la funcionalidad, es igual al que se hizo mientras estaban en plena pandemia del coronavirus, por lo que permite desplazarse dentro de las cuatro comunas perjudicadas, en caso sea necesario.

¿QUÉ MEDIDAS COMUNICÓ GABRIEL BORIC DEBIDO A LOS INCENDIOS FORESTALES EN CHILE?

El presidente chileno Gabriel Boric informó que se llevará a cabo una investigación acerca de las posibles intenciones de los incendios forestales ubicado en la región central. “Tengan la seguridad de que este asunto será investigado al máximo y con todos los recursos necesarios”, dijo al inicio.

“Ya se están investigando las posibles intenciones detrás de estos incendios, pero es difícil imaginar quién querría causar tanta tragedia y sufrimiento”, sostuvo. Asimismo, el mandatario explicó que ante estas acusaciones solicitó que los militares y carabineros nacionales fortalezcan la vigilancia, sobre todo en las zonas aledañas.

LOS INCENDIOS FORESTALES CON MAYOR MAGNITUD EN CHILE

De acuerdo con información que brindó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el incendio forestal de gran magnitud es en la Reserva Lago Peñuelas, que se encuentra al costado de la principal autopista a la zona, que ha logrado quemar más de 7.000 hectáreas. Mientras que el segundo incendio más relevante es en La Aguada, comuna de La Estrella, Región de O’Higgins, ubicado en el centro del país sureño, que ha destruido 4.084 hectáreas.

Al parecer, una ola de calor con máximos de temperatura perjudica durante estos días al Cono Sur americano, donde el fenómeno climático natural de El Niño se intensifica debido al calentamiento global que es generado por la actividad del ser humano, según expertos. Por último, las alertas por persistente calor sofocante inician desde esta semana y para la siguiente en lugares de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, además de en Chile.