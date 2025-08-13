El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), que se entregará junto al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), ya tiene fecha para su próximo pago anual. Ambos beneficios, administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), están dirigidos a trabajadoras, jefas de hogar y jóvenes de menores ingresos.

La entrega se hará en una sola jornada y con diversas modalidades de cobro para las personas beneficiarias. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL BONO AL TRABAJO DE LA MUJER Y EL SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN?

La fecha oficial para el pago anual de ambos beneficios es el jueves 28 de agosto de 2025. Ese día se depositarán los montos correspondientes a las rentas generadas durante todo el año 2024. Tanto las beneficiarias del BTM como quienes reciben el SEJ podrán acceder a su dinero en esa misma jornada, según informa la plataforma El Mostrador.

La fecha oficial para el pago anual de ambos beneficios es el jueves 28 de agosto de 2025. | Foto: Freepik

¿CUÁLES SON LAS FORMAS DISPONIBLES PARA COBRAR EL BONO AL TRABAJO DE LA MUJER Y EL SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN?

El Sence ha dispuesto dos opciones: recibir el depósito directamente en una CuentaRUT o en otra cuenta bancaria personal, o bien realizar el retiro en efectivo en cualquier sucursal de BancoEstado o ServiEstado, presentando el documento de identidad vigente.

¿CÓMO SE CALCULAN Y CUÁLES SON LOS MONTOS ANUALES?

El pago anual se determina según la renta bruta percibida entre enero y diciembre del año anterior. Para el período 2024, que se abonará en agosto de 2025, los rangos estimados son:

Quienes hayan tenido una renta igual o inferior a $3.390.139 podrían recibir desde $1 hasta $678.028, incrementándose el monto mientras la renta se acerque al límite superior del tramo.

Si el ingreso anual supera los $3.390.139 pero no excede los $4.237.674, el beneficio se mantiene cercano a $678.028.

Para rentas que sobrepasen los $4.237.674 pero sean inferiores a $7.627.812, el monto disminuye progresivamente desde $678.028 hasta $1.

El pago anual se determina según la renta bruta percibida entre enero y diciembre del año anterior. | Foto: Pinterest

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL BONO AL TRABAJO DE LA MUJER Y AL SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN?

El BTM está destinado a mujeres trabajadoras y jefas de hogar que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Por su parte, el SEJ es exclusivo para jóvenes de 18 a 24 años que trabajen y pertenezcan al 40% de menores ingresos del país. En ambos casos, es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el Sence y mantener la información actualizada en el Registro Social de Hogares.