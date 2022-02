No existe persona que no haya sufrido alguna vez de los incómodos dolores de cabeza . Sin embargo, la mayoría de estos casos se resuelven de forma sencilla y reciben un diagnóstico dentro de lo esperado, no como le sucedió a un joven chino que, tras sufrir constantes migrañas, se enteró que estuvo viviendo con una bala en el lado izquierdo del cráneo durante aproximadamente dos décadas.

Xiao Chen (seudónimo), un hombre de 28 años de Shenzen, había estado sufriendo dolores de cabeza aleatorios desde que tenía uso de razón, solo que últimamente se habían vuelto más repetitivos.

Al comienzo, Chen llegó a la conclusión de que el dolor se debía a que no dormía lo suficiente entre semana, pero falló en este sentido, especialmente porque los dolores de cabeza lo mantenían despierto por la noche.

Finalmente, el dolor se volvió incontrolable y decidió ir al hospital, donde los médicos descubrieron una causa que lo dejó sorprendido, tanto a él como a su familia. Al momento que realizaban una resonancia magnética, los médicos del Hospital General de la Universidad de Shenzhen identificaron un objeto extraño alojado en el lado izquierdo del cráneo de Xiao Chen.

Un examen más exhaustivo decretó que el objeto pequeño era una bala de metal, por lo que el personal del hospital le preguntó al paciente si tenía alguna idea de cómo había llegado a ese lugar.

Luego de largos ratos de reflexión, Chen recordó que cuando tenía unos 8 años, él y su hermano estaban jugando con una pistola de aire en casa, cuando el arma se disparó de casualidad y una bala se introdujo en un lado de la cabeza.

Él y su hermano tenían miedo de que sus padres los castigaran, por lo que prefirieron callar. La herida estaba cubierta por su cabello, por lo que los progenitores nunca se dieron cuenta. Además, esta no era demasiado dolorosa, por lo que no le prestó mucha importancia.

El personal médico le comunicaron al joven de 28 años que tenía suerte de estar vivo, ya que la bala estaba muy cerca de la sien, pero no había penetrado completamente en el cráneo ni golpeado el cerebro.

Fue programado para una cirugía de emergencia a fines del mes pasado y la bala de 20 años, que medía alrededor de 1 cm de largo y alrededor de 0,5 cm de diámetro, fue retirada con éxito. Desde entonces, Chen fue dado de alta y se está recuperando a paso lento pero seguro.

