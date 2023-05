El primer lunes de mayo se celebró la gala más exclusiva de la moda en el Museo Metropolitano de Artes de Nueva York: la Met Gala 2023. Este evento reúne a diseñadores, modelos y celebridades del mundo en una misma alfombra roja, catalogado como el “Oscar de la moda”.

En esta ocasión, la tradicional gala fue escenario del traje más tierno de la ceremonia. El actor Jared Leto llegó al Museo Metropolitano de Artes disfrazado de un gatito blanco de pies a cabeza. De igual manera sucedió con Doja Cat, quien se presentó con un vestido inspirado en el mismo felino.

Ambos trajes fueron inspirados en “Choupette”, la especial mascota birmana que fue adoptado en 2011 por el diseñador alemán Karl Lagerfeld, quien fue uno de los personajes más influyentes de la industria de la moda de la segunda mitad del siglo XX. Él falleció en 2019 y estuvo acompañado hasta el final de sus días por la gatita.

¿Quién es “Choupette”?

“Choupette es una chica rica, tiene su propia fortuna. Si me pasa algo, la persona que se ocupe de ella no estará en la miseria”, aseguró en su momento Karl Lagerfield. Dicha declaración no era una exageración, puesto que cuenta con sus propias damas de compañía, guardaespaldas y comía junto a su amo en vajilla de plata.

Actualmente, Choupette es uno de los felinos más adinerados del mundo, pues tras la muerte de su dueño, la gata heredó más de 180 millones de euros, según informa la plataforma Uno TV.

¿Por qué Jared Leto y Doja Cat se caracterizaron de la popular felina?

Este año, el evento le hizo un homenaje a Karl Lagerfeld, por lo que los atuendos se inspiraron en su vida y obra. Debido a la temática de la gala, Jared Leto y Doja Cat caracterizaron a “Choupette”, mascota que es una de las características más representativas de Karl.

Uno de los momentos más divertidos de la MET Gala 2023 fue precisamente la aparición de Doja Cat, quien no pasó desapercibida al representar a Choupette. El director creativo y estilista, Brett Alan Nelson, expresó emocionado que la cantante Amala Zandile Dlamini era la persona indicada para esta presentación. “No tiene más sentido que alguien se disfrace de la gata de Karl que Doja Cat”, manifestó Nelson.

¿Por qué ‘Choupette’ no estuvo presente?

Tras la notable ausencia en la gala de la popular y querida felina, Choupette publicó mediante su cuenta de Instagram, @choupetteofficiel, el motivo por el cual no asistió.

“Un millón de gracias a todos ustedes mis fans, amantes de los animales y admiradores de papá. Todos ustedes han mostrado el más amable entusiasmo y apoyo incondicional. Mucha gente me invitó a caminar por la alfombra roja del Met Gala en homenaje a papá, pero preferimos quedarnos tranquilos y acogedores en casa. Rendimos homenaje a mi Papito cada día desde su partida y nos emociona mucho ver un día más dedicado a él”, se lee en el curioso comunicado.