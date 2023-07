El caso Christian Cueva sigue dando que hablar. Luego de que el futbolista faltara al entrenamiento de Alianza Lima, tras haber estado festejando en una discoteca en Trujillo, y se difundieran imágenes y videos de la fiesta en redes sociales, las críticas no se han hecho esperar. En esta ocasión, Pedro García, periodista de Movistar Deportes, dio una polémica opinión sobre lo sucedido.

“No entiendo lo de Cueva. Estoy impactado, porque esta inconducta no es algo nuevo. Nadie ignoraba que Cueva tiene este tipo de cosas cada tanto, que se le sale la cadena y tiene una burrada de estas, cada cierto tiempo. Es conocido esto”, empezó diciendo García en “Al Ángulo”, programa del cual es panelista.

Asimismo, el comunicador agregó: “Lo que no entiendo, es lo de ahora. Porque ya no es algo distinto a faltar a la chamba. Se fue de viaje a Trujillo a una inauguración y no vuelve para entrenar. No entiendo como no puedes ir a chambear. Una recontra falta de respeto a ‘Chicho’ y los compañeros”.

Por último, García hizo hincapié en el dinero que gana Cueva en Alianza Lima. “Alianza hace mucho rato está regalándole la plata a Cueva, no chambear hoy día le significaría 6 700 soles y fracción. Ya ahí me pongo sensible con el tema, porque hay gente que se mata por ganar mil soles y él gana 6 700 soles y no va a trabajar. Cueva está en una inminente caída libre”.

Christian Cueva: cuál fue su mensaje hacia los hinchas y sus compañeros en Alianza Lima

El martes por la mañana, luego de que se diera a conocer al acto de indisciplina, Cueva grabó un video para pedir disculpas por lo sucedido y lo publicó en sus historias de Instagram.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, dice una parte del sentido mensaje del exSantos.

¿Cuál fue el comunicado de Alianza Lima sobre el caso Christian Cueva?

Cabe resaltar que Alianza ya había publicado un comunicado el último lunes respecto al caso de Cueva. “Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club. Se viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correctivas correspondientes”, señaló la institución de La Victoria.

Saltar Intro | Tráiler "El verano en que me enamoré 2" | Fuente: Prime Video