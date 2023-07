Christian Cueva pasa por uno de los momentos más complicados en su carrera. Después que se hiciera pública la falta de indisciplina que cometió el último lunes, la cual consistió en faltar entrenamiento de Alianza Lima por haber estado en una fiesta en Trujillo, el volante viene siendo criticado duramente por el hincha y un gran sector de la prensa.

Christian Cueva: ¿qué dijo al ser consultado sobre si tiene un problema con el alcohol?

En este contexto, Cueva decidió brindar una entrevista para relatar cómo se ha sentido en las últimas horas, y recalcó su arrepentimiento por no haber asistido a la práctica aliancista.

En medio de esta conversación, que tuvo con el popular ‘Plomo’ de Movistar Deportes, ‘Aladino fue consultado sobre una supuesta adicción a las bebidas alcohólicas. “No, nunca he pensado que tengo problemas con el trago. Solo quiero mostrarme tal y como soy, con o sin trago. Hace tiempo vengo evitando muchas cosas, como las que genera estar aquí en Perú, pero no todos van a entender lo que uno siente. Ahora me toca corregir nada más”, respondió el deportista.

Asimismo, ‘Aladino’ expresó que se siente apenado por todo lo sucedido. “Siento una tristeza enorme porque sé la clase de persona que soy. Lo que más me afecta es que las cosas no se estén dando como uno desea. Futbolísticamente me afecta. No vine a Alianza de vacaciones porque siempre ha sido la primera opción ante tantas que tuve. Por encima de eso estuvo también el cariño que le tengo al club”.

Recordemos que Cueva ya había salido a pedir disculpas a los seguidores ‘íntimos’. En esa ocasión fue por medio de un video publicado en sus historias de Instagram del último martes.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, dice una parte del sentido mensaje del exSantos.

Christian Cueva: cuáles son sus números con Alianza en este 2023

Cueva disputó 15 partidos: 10 por Liga 1 y 5 por Copa Libertadores. Se estrenó con Alianza Lima de visita ante Sport Huancayo (19′). Acumuló 686 minutos en cancha (244′ por Libertadores y 442′ por Liga 1). Solo en una oportunidad estuvo presente 90 minutos y fue en la caída 0-1 ante Atlético Mineiro.

