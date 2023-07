Christian Cueva ha vuelto a dar que hablar por hechos extradeportivos. El actual futbolista de Alianza Lima, quien no pasa por un buen momento en lo futbolístico, faltó inesperadamente a los entrenamientos del cuadro blanquiazul el último lunes, situación que causó polémica luego que se difundieran imágenes y videos en donde se ve a ‘Aladino’ disfrutando de una fiesta en Trujillo.

Ante ello, y la crítica recibida en redes sociales por los hinchas de Alianza, quienes se mostraron indignados por lo ocurrido, Cueva grabó un video para pedir disculpas por lo sucedido y lo publicó hace algunas horas horas en sus historias de Instagram.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, empezó diciendo el jugador de la selección peruana.

Luego, el ‘10′ de la Bicolor agregó: “Pido disculpas a mi familia, que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil, y al no tener la suficiente fuerza para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”.

Cabe resaltar que Alianza ya había publicado un comunicado el último lunes respecto al caso de Cueva. “Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club. Se viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correctivas correspondientes”, señaló la institución de La Victoria.

(Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima: cuándo vuelve a jugar

Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal este sábado 8 de julio desde las 7:00 de la noche (hora peruana). Este partido, a jugarse en el estadio Alejandro Villanueva, es considerado el duelo más atractivo de la jornada 3 del Torneo Clausura.

Christian Cueva en discoteca de Trujillo