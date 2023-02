No solo es uno de los jugadores más aclamados de la selección peruana, sino que también es un tipo con simpatía que siempre da que hablar cuando se encuentra en eventos. Christian Cueva se robó el espectáculo durante la boda de Brunella Horna, y la conductora no dudó en revelar la confesión que le hizo el deportista después del evento. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

QUÉ DIJO BRUNELLA HORNA SOBRE LA DECISIÓN DE CUEVA DE SER CANTANTE

En el programa de conduce Brunella Horna, ella señaló que el famoso futbolista se robó el show subiendo al escenario a cantar junto a la cantante Marisol. Ambos personajes pusieron a bailar a los invitados que disfrutaron a mil de la fiesta.

“Al día siguiente me dijo que se quería lanzar como cantante. Sí, me dijo eso. Tiene buena voz y animó a todo el público. En el futuro, de repente, cuando se retire del fútbol lo pueda hacer. La gente lo adora, canta bien, tiene buena voz y me hizo el show, definitivamente”, precisó Brunella Horna luego del espectáculo que realizó el deportista durante su boda.

QUIÉN ES CHRISTIAN CUEVA

Christian Cueva es un futbolista peruano. Su último club fue el Al-Fateh de la primera división de Arabia Saudita y actualmente se encuentra sin equipo. Es internacional con la selección de fútbol del Perú.

Christian Cueva surgió de las categorías juveniles de la Universidad de San Martín donde hizo su debut profesional a los 16 años. Considerado uno de los juveniles más prometedores del Perú, disputó 3 encuentros en la Copa Sudamericana 2010, ese mismo año fue elegido como uno de los mejores mediocentros ofensivos del Campeonato junto a su compañero Pablo Vitti.

En total, Christian Cueva ha jugado 121 partidos en la Primera División, anotando 20 goles. A mitad del 2012 fue fichado por la Universidad César Vallejo, sin embargo, fue separado por una supuesta indisciplina. En 2013, fue transferido al Unión Española de Chile, donde en seis meses después, el volante logró el título del fútbol chileno con la Unión Española, tras vencer a Colo Colo.

A mediados de ese año se hace oficial su traspaso al Rayo Vallecano de la Primera División de España, donde Christian Cueva jugó a préstamo toda la temporada. Al no tener mucha continuidad en el primer equipo, fue enviado al filial.

Después de estar en España, Christian Cueva vuelve a Perú para jugar en el Club Alianza Lima siendo una pieza clave para el equipo blanquiazul, donde destacó en la mayoría de partidos, consagrándose subcampeón del torneo.

En 2015 Christian Cueva fue transferido al Toluca, continuando de forma estable su carrera futbolística destacando en el futbol mexicano. Al año siguiente Christian Cueva ficharía por el Sao Paulo, siendo una de las figuras del club brasileño.

En 2018 Christian Cueva se trasladó a Rusia para fichar por el Krasnodar por 8 millones de euros, uno de sus fichajes más caros, pero tras su poca continuidad volvió a Brasil fichándolo el Santos por 6 millones, tras problemas con el club, en 2020 llegaría por un año al Club de Fútbol Pachuca de la Primera División de México y a mediados del mismo año fue comprado por el Yeni Malatyaspor de la liga turca, el equipo europeo fichó al jugador por 4 años; sin embargo, tras una disputa con el director técnico dejó de ser incluido en la plantilla del club. A inicios del 2021, llegó al Al-Fateh SC de la liga de Arabia Saudita.

Con 16 goles en 93 partidos con la selección peruana desde su debut a los 19 años, Christian Cueva es el décimo goleador histórico y el segundo máximo asistidor de la selección, solo detrás de Roberto Palacios y el máximo asistente en actividad con 14 pases definitorios, también es el décimo jugador con más presencias en la historia de la selección.

Christian Cueva fue partícipe de los siguientes torneos: Chile 2015 donde obtuvo la medalla de bronce, Copa América Centenario, Rusia 2018, Brasil 2019 (medalla de plata), Brasil 2021.