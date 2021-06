Era el segundo día de Eurocopa 2021, se enfrentaban Dinamarca vs. Finlandia en el Parken Stadion de Copenhague y todo el recinto quedó paralizado cuando vio cómo Christian Eriksen caía sobre el gramado. Un paro cardiorrespiratorio fue el diagnóstico y, tras dos largos días, un mensaje suyo alivió las tensiones: “Estoy bien”.

Sin embargo, con la ‘Euro’ en marcha y sin indicios de lo que pueda suceder con el danés en su actual club -el Inter de Milán-, voces y voces han salido a dar su opinión, pero nadie más autorizado que la de su excardiólogo, el doctor Sanjay Sharma, con quien trabajó durante su extensa estadía en el Tottenham (2013-2020).

“Creo que el principal objetivo de los médicos en este momento, en Dinamarca, sería saber qué sucedió, ver si hay algo que se pueda rectificar. Ahora, claramente si pueden rectificarlo, el siguiente razonamiento es: hemos rectificado lo sucedido, pero ¿existe la posibilidad de que este riesgo que él tiene, que le causó, continúe?”, cuestionó el médico indio para el diario As de España.

Las respuesta por parte del experto fue clara: “Entonces, es probable que la fraternidad médica le esté aconsejando, yo diría, que no compita”, continuó. Pero su relación con el fútbol no quedaría atrás; el galeno también le sugirió continuar ligado al deporte como entrenador, embajador deportivo o incluso como comentarista.

Para tranquilidad de sus seguidores

Dos días tras el incidente en el debut de Dinamarca en la Eurocopa 2021, y luego de que las alarmas de una probable tragedia se disiparan, fue el mismo Christian Eriksen quien tenía el deber de comunicar sobre su estado de salud, lo cual hizo para tranquilidad de sus seguidores.

“Gracias a todos, no me rindo. Me encuentro mejor ahora, pero quiero entender todo lo que pasó. Quiero dar las gracias a todo el mundo por lo que han hecho por mí. La familia del Inter ha estado muy cerca mía y me emocionó”, comentó para ‘La Gazzetta dello Sport’.

