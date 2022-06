Por motivo de su gira “Forajido Tour”, el cantante mexicano Christian Nodal se presentó el pasado fin de semana en Bolivia, donde experimentó malos momentos en su primera vez en el país.

Uno de ellos fue la cancelación de un concierto que tenía en la ciudad de La Paz. Ello sucedió debido a un incumplimiento de contrato del que ni el cantante ni su equipo de trabajo dieron más detalles.

Por otro lado, Christian Nodal no fue muy bien recibido en uno de sus conciertos por algunos de sus fanáticos, quienes lo abuchearon y le arrojaron hielos en repetidas ocasiones, mientras el sonorense se encontraba en medio del escenario.

El incidente habría ocurrido a consecuencia del retraso del artista, pues varios de los asistentes aseguraron que el evento empezó una hora después de lo que se tenía programado.

La actitud de los fans enojó al intérprete de “Botella tras Botella”, quien tomó el micrófono para pedirle a los miembros de seguridad que los retiraran y les devolvieran el dinero que pagaron por el boleto.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, se le escucha decir al cantante en varios videos que circulan en redes sociales.

Ahora bien, además de su polémica presentación, Nodal está nuevamente en la boca de todos, puesto que durante su estadía en tierras bolivianas fue visto acompañado nuevamente de la cantante argentina Cazzu.

Como se sabe, se especulaba que Nodal mantenía una relación amorosa con la artista; sin embargo, este rumor habría sido confirmado por la pareja, ya que se dejaron ver tomados de la mano y besándose en diferentes ocasiones.

Fuente: El Universal