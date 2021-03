1. Paro de transportistas: Gobierno anunció que detendrá y denunciará a quienes bloqueen vías en el país . El ministro del Interior, José Elice, exhortó a los transportistas de carga que acatan un paro nacional indefinido que dejen de obstruir las vías del país porque los agentes de la Policía Nacional, a partir de ahora, los detendrán y luego serán denunciados.

2. Luis Bedoya Reyes: fundador del PPC falleció este jueves a los 102 años . La política peruana está de luto. El fundador y dirigente histórico del Partido Popular Cristiano (PPC), falleció este jueves a los 102 años, según confirmó a El Comercio Alberto Beingolea, presidente de la agrupación.

3. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales pidió a Sagasti declarar el lunes 22 de marzo . El mandatario deberá confirmar o rechazar la información brindada por su excanciller Elizabeth Astete, quien afirma que él autorizó su vacunación.

4. Regulador europeo dice que la vacuna de AstraZenenca es “segura y eficaz” y avala su uso . La Agencia Europea del Medicamento (EMA) también dijo que no puede descartar “definitivamente” que el fármaco, uno de los que fue aprobado rápidamente y que ya han recibido millones de personas en todo el mundo, pueda estar asociado a algunos episodios de trombos sanguíneos excepcionales.

5. Instagram impide que los adultos escriban mensajes a menores de edad si no les siguen .Cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que a su vez no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de “proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos”.

