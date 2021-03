1. Más pullazos que propuestas: los momentos que marcaron el debate presidencial. En la más reciente polémica entre cinco candidatos a la Presidencia, hubo más momentos de tensión que planteamientos aterrizados.

2. Astete dice que Violeta Bermúdez le sugirió “no involucrar” al presidente tras vacunarse. La exministra de RR.EE. también aseguró que Sagasti le sugirió quedarse en el cargo, a fin de cerrar los contratos para la llegada de más vacunas.

3. COVID-19: aseguradoras privadas priorizarán a los adultos mayores en el proceso de vacunación. El presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg) adelantó a El Comercio que probablemente este miércoles habiliten una plataforma web para que sus asegurados actualicen sus datos y agendar las citas de inmunización.

4. Más de 350 candidatos al Congreso registran su residencia fuera de las regiones por las que postulan. El que mayor número de candidatos que registran domicilios fuera de las regiones por las que postulan –sin contar a los que nacieron en ellas– es Renacimiento Unido Nacional, Victoria Nacional, Podemos Perú y Democracia Directa.

5. Yola Polastry: “Me da miedo, ya no tengo edad para salir adelante”. La ex ‘Chica de la Tele’ ha seguido de cerca la llegada de las vacunas: fue la única noticia que pudo aplacar su angustia en estos meses de pandemia. Cuando pregunta por la fecha en que deberá recibir su primera dosis, no recibe respuestas claras.

