1. Año escolar 2021: clases presenciales podrán iniciar de forma voluntaria desde el 19 de abril. El Minedu informó que se ha habilitado una plataforma para identificar los servicios educativos que podrán realizarse con cierto nivel de presencialidad. Precisó que el retorno será seguro, flexible, gradual y voluntario.

2. Nueva estrategia del Minsa: vacunarán contra COVID-19 a poblaciones completas por distritos y provincias. El sector Salud explicó que desde el 16 de abril las intervenciones de vacunación se realizarán en distritos priorizados según grado de riesgo por COVID-19.

3. Elecciones 2021: cuentas falsas proliferan en Twitter en tramos claves de la campaña. Mercado ilícito. Agencias ofrecen a candidatos tener más seguidores y paquetes de retuits y ‘likes’, indican expertos. Postulantes tuvieron incrementos significativos de adeptos en noviembre y marzo.

4. EE.UU. identifica un caso de la variante “doble mutante” del coronavirus. La variante ha sido bautizada “doble mutante” porque ha sufrido dos mutaciones que le permiten acoplarse con mayor facilidad a las células, aunque por el momento se desconoce si resulta más infecciosa que otras cepas o si tiene mayor resistencia a los anticuerpos de las vacunas.

5. Elecciones 2021: ¿Cómo solicitar la dispensa para no votar este 11 de abril y no pagar multa? Los ciudadanos que no acudan a votar podrán presentar una justificación y en caso esta se ajuste a la legislación electoral no serán multados.

