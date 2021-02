1. Vacuna de Sinopharm llegó al Perú: su elaboración, almacenamiento y otros países donde ha sido usada. Este primer lote de vacunas está destinado a proteger al personal médico de las áreas críticas que combaten en primera línea contra el COVID-19.

2. Perú oficializó firma del contrato definitivo con Pfizer para la compra de 20 millones de vacunas contra el COVID-19. Canciller Elizabeth Astete señaló que el Perú recibirá el primer adelanto de esta compra en marzo.

3. Osvaldo Cattone: actor, director, dramaturgo y rostro del Teatro Marsano murió a los 88 años. El mundo de las tablas en Perú pierde a uno de sus mayores exponentes.

4. Edgar Alarcón sobre informe aprobado en subcomisión: “Creen que con esto me intimidan, no es así”. “Nada me hará desmayar en la lucha contra la organización criminal Chinchero y todas las demás organizaciones criminales que pretendan desvalijar al Perú”, dijo el congresista.

5. Atlético empató 2-2 ante Celta con doblete de Suárez y sufre un traspié en LaLiga. Un Luis Suárez iluminado marcó dos goles para el Atlético de Madrid, pero no fueron suficientes ante el Celta de Renato Tapia.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Descanza En Paz Osvaldo