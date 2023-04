Cine con entradas a 6 soles desde HOY: ¿Dónde y para qué películas aplica la promoción?

Ir al cine es uno de los pasatiempos preferidos de los peruanos. A través de la pantalla grande, ellos pueden disfrutar de sus películas favoritas y, de esta manera, desconectar un momento de las responsabilidades laborales, académicas o de casa. En este sentido, debes conocer que se viene la Fiesta del Cine, un festival en el que se ofrecerán entradas a 6 soles. En las siguientes líneas te explicamos todo que debes saber.

Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 6 soles: ¿cuándo será?

De acuerdo a Anasaci, desde el lunes 24 hasta el miércoles 26 de abril, se realizará la Fiesta del Cine. Durante estos días, como ya se dijo antes, las entradas costarán 6 soles. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de los mejores largometrajes del momento en compañía de la familia.

Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 6 soles: ¿dónde será?

Las siguientes cadenas de cines en Perú formarán parte de la Fiesta del Cine:

-Cinemark

-Cineplanet

-Cinepolis

La promoción consiste en que todas las entradas para funciones 2D costarán 6 soles, mientras que las películas en 3D podrás verlas a mitad de precio.

Vuelve la Fiesta del Cine: desde cuándo puedo comprar las entradas

Puedes empezar a comprar tus entradas desde el viernes 21 de abril en todas las plataformas oficiales de las cadenas de cine que participarán. La adquisición de los boletos será de manera online o presencial.

¿Cuáles son los términos y condiciones de cada cadena de cine?

Si bien la mayoría de cadenas de cine no tienen restricciones especiales, hay algunas que sí, como es el caso de Cinemark. “Promoción valida los días 24, 25 y 26 de abril 2023 (Fiesta del cine). Para compras online, la cadena Cinemark tendrá un recargo online de S/ 0.50 por entrada y S/ 0.50 por transacción que incluya productos de confitería. Aplica para todas las películas en cartelera”, indicó.

Asimismo, Cinemark agregó: “Válido en canal presencial (boleterías) y online (web y app). Aplica para formatos 2D y salas 2DXD. Formato 3D a mitad de precio. Los precios varían por día y por cine. No aplica para preventas fuera de los días de la Fiesta del Cine. No aplica con otros descuentos y/o promociones. No aplica para contenido alternativo”.

¿Cuáles son algunas de las películas que puedes ver actualmente en el cine?





Renfield: Asistente de Vampiro





Los tres mosqueteros: D’Artagnan





El exorcista del papa





Air