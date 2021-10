Este lunes 11 de octubre se inician las clases presenciales en las escuelas de siete estados de la República de México tras la disminución en los casos de contagios y hospitalizaciones por covid-19. Para que sea posible retornar al dictado de las diversas materias en las aulas, los profesores, alumnos, entre otro personal deberán cumplir con ciertos protocolos de bioseguridad.

El sector educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19 ya que no permitió que millones de estudiantes estén de regreso a clases presenciales por más de un año. Por ello, autoridades estatales de diversas entidades mexicanas, dieron a conocer en esta última semana, la forma y fecha en que regresarán los escolares a los diversos tipos de niveles educativos.

¿Qué estados vuelven a clases presenciales hoy?

Desde hoy lunes 11 de octubre se tiene programado que los siete estados retornen a las clases presenciales.

Sinaloa

Nuevo León

Hidalgo

Michoacán

Nayarit

Zacatecas

Baja California

Por qué estos siete estados inician clases hoy

El regreso a clases presenciales empezó desde finales de agosto en México luego de que los estudiantes estén casi un año y medio llevando clases a distancia. Las autoridades explicaron que para la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), así como la media superior, el retorno a las aulas se realizará de manera voluntaria y cumpliendo con todas las medidas sanitarias.

Sin embargo, es necesario que los estudiantes se inscriban de acuerdo al grado que les corresponda para no desaprobar el año académico. Algunos estados no lograron autorizar el retorno de forma completa a las clases presenciales debido a la situación que se vivía por la pandemia de la covid-19. A este hecho se le suma que algunos planteles educativos no contaban con las condiciones para recibir a los estudiantes.

¿Qué dicen las autoridades por el retorno a clases presenciales?

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) del Estado de Sinaloa informó que desde este lunes 11 de octubre se inicia la presencialidad en 1 mil 098 escuelas, este segundo paquete se integra a las 1 mil 157 escuelas que aperturaron la primera fecha el pasado jueves 2 de septiembre “respetando el método y los protocolos de bioseguridad”.

El lunes inicia la presencialidad en 1 mil 098 escuelas de #Sinaloa. Se trata de un segundo paquete que se integra a las 1 mil 157 escuelas que aperturaron el 2 de septiembre, respetando el método y los protocolos ¡El regreso sigue siendo #SinPrisaPeroSinPausa!#PrimeroLosNiños pic.twitter.com/jNfvDOzGLp — SEPyC (@sepycsinaloa) October 8, 2021

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también utilizó su cuenta de Twitter para adelantar junto a la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, que todas las escuelas privadas de la jurisdicción que dirige pueden regresar a clases presenciales. El anuncio lo realizaría de manera formal, pero con estas declaraciones dio luz verde a la presencialidad en las aulas.

Esta mañana, la secretaria de Salud, @AlmaRosaMarroq2, y su servidor le informamos a Nuevo León que a partir del próximo lunes, todas las escuelas privadas pueden regresar a clases presenciales. Este domingo haremos el anuncio formal. Sigan pendientes de #ElNuevoLeónInforma pic.twitter.com/YaeOa6Hn5P — Samuel García (@samuel_garcias) October 7, 2021

En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en redes sociales que escolares de los niveles medio y superior regresarán a clases hoy. Mientras que el nivel básico se realizará el próximo 18 de octubre. “Este regreso será escalonado y corresponsable, con la participación del gobierno, las escuelas y las madres y padres de familia. #UnidadYTrabajo”, tuiteó.

Buenas tardes, les informo que el 11 de octubre regresarán a clases los niveles medio y superior, y el 18 lo hará el nivel básico. Este regreso será escalonado y corresponsable, con la participación del gobierno, las escuelas y las madres y padres de familia.#UnidadYTrabajo pic.twitter.com/mFETuLoX93 — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) October 8, 2021

¿Es obligatorio el regreso a clases presenciales en México?

La asistencia de niños a clases presenciales no es obligatoria; sin embargo, las autoridades recomiendan inscribirse de acuerdo al grado que les corresponda para que exista un registro de estudiantes y tengan opciones para seguir con su educación de manera segura. Los estudiantes que no puedan acudir a clases podrán continuar con su educación mediante “Aprende en Casa” o con las clases online.

¿Cuál es la posición de Unicef frene al regreso de clases presenciales?

De acuerdo a Unicef, un cierre prolongado de escuelas puede afectar negativamente a toda una generación en el corto, mediano y largo plazo. Por ello, la entidad considera que el retorno a clases presenciales puede ayudar a mitigar algunos problemas que afectan a los estudiantes y que están relacionados con la desnutrición, la violencia, el embarazo adolescente, entre otros más.