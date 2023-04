La selección peruana tuvo entre sus filas durante varias clasificatorias sudamericanas al actual embajador del Bayern Munich, y el máximo goleador histórico del club alemán en el que se retiró oficialmente. Claudio Pizarro, el delantero que debutó en el Pesquero chimbotano, y luego jugó por Alianza Lima previo a su largo recorrido por Europa, brindó unas declaraciones ante “La Fe de Cuto” que desataron la polémica por referirse a su frustrada vuelta al conjunto blanquiazul. Conoce qué dijo el ‘Bombardero de los Andes’ en diálogo con Luis Guadalupe, y porqué ha causado molestia en tienda aliancista.

¿CUÁLES FUERON LAS EXPRESIONES DE CLAUDIO PIZARRO QUE CAYERON MAL EN ALIANZA LIMA?

El viaje de Perú al viejo continente para disputar la primera fecha FIFA del 2023 permitió que diversas personalidades relacionadas al fútbol acompañen a la Bicolor y aprovechen la ocasión para tomarse una foto con Thomas Müller en Alemania, y logren conversar en exclusiva con Claudio Pizarro.

La figura del pintoresco exfutbolista nacional que supo salir campeón con Juan Aurich en 2011, creó junto al diario Trome hace más de 1 año, uno de los programas de entrevistas más vistos en YouTube de la actualidad.

Recientemente, “La Fe de Cuto” publicó la entrevista completa de más de 1 hora de duración con Claudio Pizarro, y en la cual fue consultado por Luis Guadalupe sobre sus inicios, y etapa en Alianza Lima entre 1998 y 1999.

A propósito de ello, la consulta puntual en casi media hora de conversación, estuvo dirigida hacia su retiro del profesionalismo y sonado retorno a la liga peruana para despedirse y retirarse en el club que lo puso en vitrina internacional, pero su respuesta continúa dando que hablar por las expresiones que utilizó para explicar el motivo de su decisión.

“¿Me voy a ir a Alianza para hacer papelón y encima para no divertirme? No, no la voy a pasar bien”, manifestó con gracia el ‘Bombardero de los Andes’ luego de argumentar las razones que lo llevaron a optar por dar un paso al costado en julio de 2020 estando en Werder Bremen.

Previo a la polémica declaración que dijo sobre Alianza Lima, Claudio Pizarro estuvo contando que su anhelado deseo de firmar por los íntimos por última vez se debía a que nunca había salido campeón en el fútbol peruano, aunque finalmente, y luego de varias renovaciones en Alemania, inclinó su determinación hacia el apartamiento de su profesión, indicando que “cuando digo que mi carrera se termina es porque ya tienes que aprender a escuchar tu cuerpo”.

Claudio Pizarro continuó explicando los motivos de su frustrada y mediática llegada al club victoriano, puntualizando en que su estado físico no le iba a permitir disfrutar de su último periodo en ‘Matute’, y sumado a ello en su último año como profesional empezó a sentir dolores en un nervio ubicado en la espalda.

“Ya no me estoy divirtiendo, y cuando pierdes la diversión, no, ya no puedo más”, finalmente dijo Claudio Pizarro acerca de su última temporada en el Bremen alemán, y su decisión definitiva de no regresar a Perú para jugar por Alianza Lima y tentar el único título que le falta a su colección de trofeos.

¿CUÁNDO JUGÓ CLAUDIO PIZARRO EN ALIANZA LIMA Y CUÁNTOS GOLES ANOTÓ?

Proveniente de Deportivo Pesquero, Claudio Pizarro llegó a La Victoria vendido por 60 mil euros, y a partir de ese momento empezaría a hacerse un nombre en el ‘deporte rey’.

Con Alianza Lima, institución de la que además es hincha confeso, el ‘Bombardero de los Andes’ disputó inicialmente Copa Libertadores y Merconorte 1998, torneo donde anotó un doblete ante The Strongest.

Un año después, Claudio Pizarro anotaría 18 goles en 22 partidos con camiseta blanquiazul, y entraría en el radar del Werder Bremen, equipo con el cual arrancaría su exitoso camino europeo.

El último partido del ‘Bombardero de los Andes’ en Perú y con Alianza Lima fue el 13 de agosto de 1999 anotando en la derrota por 1-2 ante Sport Boys.