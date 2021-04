A pesar de solo estar disponible para los usuarios de iOS, Cubhouse sigue siendo la app del momento. Esta aplicación de audio se ha vuelto sumamente popular, al punto de provocar que otras redes sociales empiecen a imitar su formato.

Como se sabe, Clubhouse es una red social en la que predomina el audio en vivo. Para poder ser parte de ella hay que recibir la invitación de otro usuario. Una vez dentro se puede participar en clubes y salas de conversación que suelen manejarse en torno a temáticas.

Esta app es ideal para los amantes del podcast, ya que lo más importante es aquello que se quiere decir y no tanto las imágenes. Sin embargo, muchos usuarios suelen prestarle especial atención a su foto de perfil, así como a su descripción en la biografía para llamar la atención de más seguidores. Además hay personas que han ganado fama gracias a su voz.

Cabe destacar que las conversaciones en Clubhouse no se guardan ni se graban. A pesar de que la app no ofrece este servicio, algunas salas avisan que el contenido está siendo grabado con apps de terceros, cabe señalar que algunas veces la red social no permite este uso y en lo ocasiones sanciona.

Por eso es importante agendar las conversaciones que se darán en un futuro cercano y estar a la fecha y la hora señaladas para no perderse nada. La app permite hacer este tipo de recordatorios ya que se complementa con otras aplicaciones de agenda que puedas tener en tu teléfono.

¿Quiénes son las personas más seguidas de Clubhouse?

En esta red social ya han participado varias personalidades, entre los que podemos destacar a algunos CEO muy importantes como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Otras participantes famosos que han ingresado a la app son Bill Gates, Drake y Oprah Winfrey, etc.

Pero además de estas notables presencias en la red social, están también los usuarios más seguidos de ClubHouse. Entre los que podemos destacar a los fundadores de la red social de audio en vivo, Rohan Seth y Paul Davison. Aquí el top 10 de Clubhouse, según su web:

Rohan Seth: 5.390.490 seguidores. Paul Davison: 4.835.291 seguidores. Tiffany Haddish: 4.602.322 seguidores. Felicia Horowitz: 4.476.205 seguidores. Marc Andreessen: 4.286.781 seguidores. Jared Leto: 4.219.202 seguidores. Chris Lyons: 4.175.524 seguidores. Shaka Senghor: 3.968.830 seguidores. Van Jones: 3.892.266 seguidores. Ben Horowitz: 3.880.099 seguidores.

