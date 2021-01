El estreno de la tercera temporada de “Cobra Kai” ha sido un verdadero boom en Netflix. La historia, que sigue narrando la adultez de los dos principales protagonistas del clásico film “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Maccio) y Johnny Lawrence (William Zabka), ha vuelto a dejar más que contentos a los fanáticos.

Como se sabe, este nuevo cúmulo de episodios se estrenaron el último 1 de enero y, en muy poco tiempo, “Cobra Kai” fue una de las series más concurridas en el catálogo del streaming. Y, pese a tener comentarios positivos, los fanáticos se quedaron con una interrogante en mente: ¿por qué no apareció Aisha Robinson?

En septiembre de 2019, Nicole Brown, la actriz que le da vida a dicho personaje, señaló a través de sus redes sociales que no formaría parte del elenco de la nueva temporada. Además, dejó en claro que no dependió de ella dejar la serie. Jon Hurwitz y Josh Heald, las mentes creativas detrás de este gran proyecto, explicaron la no presencia de Aisha.

Heald mencionó que, para que el impacto para el fan sea más grande, hay personajes que deben que desaparecer algún tiempo y luego regresar, como es el caso de los tres ejemplos citados por Hurwitz (Kyler, Yasmine y Louie), quienes están de regreso para el 2021.

¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada?

La temporada 4 ya está en proceso de ser producida. Los escritores del programa han terminado el guion de la temporada 4, que debe comenzar la producción a principios de 2021, posiblemente en enero dependiendo de los protocolos de seguridad que necesiten en el set.

En respuesta a un fanático, el director de la serie Jon Hurwitz también dijo que cree que la temporada 4 saldrá “aproximadamente un año después de la temporada 3”. Por lo tanto, con toda probabilidad, podemos esperar que la temporada 4 de “Cobra Kai” se lance en algún momento a principios de 2022.

