La última temporada de “Cobra Kai” fue una verdadera sensación entre los fanáticos de la serie. Miles de seguidores esperaron pacientemente el 1 de enero para poder verla en estreno mundial a través de Netflix. En pocas horas, la historia que sigue narrando la adultez de los dos principales protagonistas del clásico film “Karate Kid”, Daniel LaRusso (Ralph Maccio) y Johnny Lawrence (William Zabka), se situó como uno de los contenidos más visitados en el streaming.

Sin embargo, el final de “Cobra Kai” dejó en suspenso a más de uno. Así que, si aún no has visto la serie, te recomendamos no seguir leyendo. Luego de haberse enfrentado cara a cara con Daniel y Johnny, Kreese hace un llamado telefónico que insinúa el retorno de otro personaje de la franquicia “Karate Kid”, se trata de Terry Silver, el fundador corporativo de “Cobra Kai”.

Silver, interpretado por Thomas Ian Griffith, es el villano principal de ‘Karate Kid III’ (1989), quien podría aparecer en la temporada 4 de “Cobra Kai”, aunque este no vendría solo. En la mencionada tercera parte, el otro antagonista de Daniel es Mike Barnes, interpretado por Sean Kanan.

Barns es el mejor exponente juvenil del karate en aquel momento, por lo que es contratado por Kreese y Silver para obligar a LaRusso a defender su título en el Torneo del Al Valley. Tras una serie de humillaciones por parte del ‘chico malo’ del Karate, finalmente el alumno del señor Miyagi accede a enfrentarlo en el último encuentro de la competencia. El desenlace final es una nueva victoria para ‘Dani’.

¿De dónde salen los rumores de su regreso?

Kanan ha estado muy activo en sus redes en los últimos meses. En sus historias y publicaciones de Instagram, en la mayoría hace referencia a su paso por “Karate Kid” y, además, se le ve entrenando para ponerse en forma. A esto se le suma que se ha declarado gran admirador de “Cobra Kai”. La última aparición en el mundo de la actuación del actor de 54 años fue en la serie “The Young and the Restless” (2012).

Los guionistas de “Cobra Kai” ya han demostrado tener una gran fijación en los retornos de personajes entrañables de la trilogía de “Karate Kid”, por lo que no sería inesperado su regreso. No queda duda que Barnes es uno de los enemigos más encarnizados de Daniel y que, por si fuera poco, también se quedó con hambre re revancha.

VIDEOS RECOMENDADOS

Cinescape: ¿Qué estuvieron haciendo estos años los protagonistas de Cobra Kai?

TE PUEDE INTERESAR