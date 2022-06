Si en algún momento de nuestras vías esperamos presenciar un robo, uno de los lugares menos imaginados para que esto suceda, sin duda alguna, debe ser en una iglesia. En Colombia, sin embargo, fieles de la iglesia Nuestra Señora de Belencito presenciaron un curioso hecho así que, al estar registrado en cámaras, ya se convirtió en todo un viral de Internet y suma millones de vistas en TikTok. Aquí la historia.

Tal como muestra la información compartida por el portal 20 minutos, era una mañana cualquiera en la ciudad de Nobsa, en Colombia, cuando los fieles de la iglesia Nuestra Señora de Belencito asistieron a una jornada más en que se celebraba la misa en esta casa sacra. Sin embargo, nada hacía pensar que aquel día serían testigos de un momento tan peculiar como paralizante.

Las mascarillas daban cuenta que todo habría sucedido hace poco. El cura estaba preparándose para bendecir el cuerpo y sangre de Cristo con la ayuda de monaguillos y otro tipo de colaboradores, cuando el singular ladronzuelo hizo acto de presencia en las imágenes que transmitían la ceremonia a los fieles en su hogar, a través de las redes sociales.

Eso sí, antes de cualquier prejuicio, habría que ponernos en los pies del pequeño robador o, mejor dicho, en las patas. Y es que, no se trataba de ningún hampón sin escrúpulos -al menos no en todo el significado de la palabra-, sino de un perro que, en busca de algo para alimentarse, no dudó en dirigirse a una de las mesas con ofrendas al Señor.

Se acercó a donde estaban postrados los alimentos donde, lejos de unirse a los cánticos y alabanzas a Dios, decidió protagonizar uno de los más desfachatados e increíbles momentos que una cámara pudiera captar. Incluso parte del público asistente intentó hacerlo desistir de su robo con ligeros silbidos, pero todo fue inútil; su objetivo era claro: ese pan iba a ser suyo.

Creo que el Firulais superó un nuevo nivel de herejía... pic.twitter.com/y5baJUh3XC — Rubén Darío Toro López. (@tagoretoro) June 7, 2022

La grabación colgada en Twitter apenas tiene una duración de unos cuantos segundos, pero han sido suficientes para que ya acumule miles y miles de reacciones en la web. Nada más el usuario le dedica una singular frase que resume todo lo sucedido: “Creo que el Firulais superó un nuevo nivel de herejía…”, describe.

Las imágenes también fueron compartidas en TikTok, donde corrió la misma suerte que la publicación de Twitter: centenas de miles de ‘me gusta’ y más de 11 mil comentarios, algunos más ingeniosos que otros. “Te amo perrito que roba pan de la misa”, “Te presentamos el vino y el…” o “El Firulais, ‘gracias, Dios, si voy a comer después de muchos días y es pancito!’”, destacan.