Miles de personas se quedaron sin palabras tras el regreso a Colombia del creador de contenido, Yéferson Cossio, quien había tomado la decisión de mudarse a Japón pensando en su salud mental. Además de su regreso al país latinoamericano también ha sido tema de discusión por traerle un curioso regalo a una de sus hermanas.

El youtuber utilizó su cuenta oficial de la plataforma digital para compartir y registrar toda la experiencia detrás de un regalo que le trajo a su hermana, Cintia Cossio, desde Japón. La travesía fue grabada desde el inicio de la búsqueda del obsequio hasta que se lo entregó.

Yéferson le consiguió un curioso regalo a su hermana durante uno de los recorridos que hizo por las ciudades del país asiático. Se trata de un pequeño y tierno perrito, el cual es parte de la conocida raza japonesa: shiba inu.

“El shiba inu es la raza favorita de perro de mi hermana y es japonesa. Yo estoy en Japón y ella toda la vida quiso uno. Esto ha sido un poco contradictorio para mí porque siempre he sido de adoptar perros, y me siento muy raro comprando uno, pero lo importante es que le voy a dar un buen hogar ah… se va a llamar Inu, que es perro en japonés. Y pues el perrito no tiene la culpa de que sea vendido”, dijo el influencer en el video.

Según se vio en los fragmentos que expuso el instagramer, el perrito tenía un valor de 358.000 yenes, equivalentes a más de 11 millones de pesos colombianos, indica Semana.

En el video se pudo ver que el creador de contenido cuidó del perrito, viajó con él en el avión, lo alimentó y protegió en todo el extenso recorrido, además de llevarlo en las mejores condiciones al lugar donde se encontraba su hermana.

Cintia Cossio al ver tan inesperado regalo comenzó a saltar, a gritar y a plasmar distintas muecas, con las que demostró lo asombrada que estaba al ver que su hermano le había cumplido el sueño de tener el perro favorito que siempre soñó.