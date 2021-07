Era un domingo como cualquiera, cuando en Zipaquirá, —pueblo del colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadier), campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia— un tractocamión arrolló a un joven ciclista de 13 años de edad, su nombre era Julián Esteban Gómez.

Julián, se había hecho conocido hace un par de años en Colombia, tras haber protagonizado una emotiva celebración ante el triunfo de Bernal en el Tour de Francia de 2019. Fue su carisma y felicidad que lo llevó a derramar algunas lágrimas, lo que lo hizo viral.

“Fue una emoción muy grande verlo. Es que Egan es nuestro ídolo y dije que lo admiraba. Yo también monto bicicleta y quiero ser como él”, fueron las palabras que Julián compartió tras ser testigo del triunfo de su ídolo deportivo.

¿Qué sucedió?

Guillermo Caicedo, tío del adolescente deportista, contó a medios colombianos según recogió la BBC que ambos estaban entrenando en sus respectivas bicicletas cuando sucedió el accidente en Cundinamarca, al norte de Bogotá.

Los ciclistas iban por un camino entre las localidades de Zipaquirá y Cajicá, al parecer estabn siendo seguidos por un tractocamión. “El conductor era una persona intolerante. Acosándonos con las cornetas, se nos arrimó demasiado, de tal forma que el niño se puso más nervioso que yo”, contó Caicedo al diario El Tiempo.

“ [Julián] perdió el equilibrio y se cayó entre las ruedas de la mula, muriendo instantáneamente”, detalló el familiar de la víctima.

Lejos de disculparse, el conductor —que aún no ha sido identificado en medios— bajó del vehículo y les recriminó por estar en el camino en lugar de usar la ciclovía.

Pero, Julián era “un ciclista de alto rendimiento” y según contó su tío, debía entrenar en una vía que le permitiera ir a velocidades más altas que las regulares. “Las ciclovías no son aptas para esas velocidades. Las personas van en las ciclovías paseando al perro, en bicicletas suaves. No se puede hacer ciclismo de competición por ciclovías”, indicó Caicedo.

“Nos toca usar las carreteras y los conductores… hay muchos que les da rabia ver a los ciclistas y arriman el carro a 50 cm de una bicicleta. Todos los días se corre peligro andando en bicicleta”, añadió.

La repentina muerte de Julián, ha causado gran conmoción en el país. Incluso el propio presidente colombiano se pronunció al respecto. “Con profundo dolor recibimos la noticia de la muerte de Julián Esteban Gómez, joven deportista de 13 años que fue atropellado mientras entrenaba en su bicicleta en Zipaquirá, Cundinamarca”, tuiteó Iván Duque tras conocer los detalles sobre el fallecimiento.

No solo era admirador del as del ciclismo colombiano, sino que también se había propuesto dejar su propia marca en este deporte. A su corta edad ya parte del equipo de ciclismo de Zipaquirá, entrenado por el exciclista Fabio Rodríguez, quien también manifestó su pesar en las redes sociales.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños y me dejas sin tener a quién molestar, solo 13 añitos y un maldito ‘mulero’ (conductor del tractocamión) te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirte que te extrañaré por siempre mi querido Julián”, escribió Rodríguez.

El lamentable accidente que acabó con la vida de Julián, ocurrió en el sector de Manas en la carretera entre las localidades de Zipaquirá y Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Sus autoridades también manifestaron su pesar ante la pérdida de la vida del joven ciclista.

“Profunda tristeza por el fallecimiento de Julián Gómez, un niño cundinamarqués de 13 años que hoy perdió su vida en un accidente en la vía Zipaquirá-Cajicá”, escribió en Twitter el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.

Se sabe que el conductor fue detenido por el posible cargo de homicidio culposo. Sin embargo, luego fue dejado en libertad mientras siguen las investigaciones.

Con información de EFE.

