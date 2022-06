Lina Tejeiro es una actriz e influencer colombiana que recientemente habló sobre el tipo de relación que mantiene con el futbolista James Rodríguez.

A través de su canal de Youtube, la artista afirmó que era amiga del jugador desde hace mucho tiempo y que realmente lo admiraba.

“Somos muy amigos hace muchos años. La gente no lo sabe, somos muy amigos hace muchos años, desde que estaba en el Porto o desde antes... Nos la llevamos muy bien, lo admiro demasiado, me parece un berraco, echado pa’ lante, excelente papá y muy guapo, por cierto”, expresó la influencer.

En el vídeo, que cuenta con más de 300.000 visualizaciones, también intervino en la conversación la actriz Claudia Serrato, quien se reía junto a Tejeiro por cada afirmación de la influencer, y aún más cuando describía el físico del futbolista.

“El chino hace buenos goles, que venga y me meta uno (risas). Es muy guapo, muy pilo, muy inteligente. Valoro mucho lo que hemos construido como amistad porque realmente solo somos amigos. Y si nace algo más, no me enojo”, dijo entre risas y asegurando que era un chiste.

Además, de manera jocosa Tejeira recalcó que seguramente sus declaraciones podrían tener un gran eco tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

“Lina quiere ser novia de James. Lina dice que quiere que le metan un gol, pero que sea James”, dijo que serían algunos de los titulares después de que salieran al aire sus bromas, y continuó: “A lo mejor este ayude para que James de verdad... (risas) Nada, somos muy buenos amigos, acabamos de vernos”, insistiendo en que su relación era netamente amistosa.

“De aquí a que pasó algo serio... Yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad, pues no va pasar hoy. Una amistad querida”, concluyó respecto a su relación con el futbolista.

