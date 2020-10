Colombia y Venezuela se enfrentan este viernes 9 de octubre (EN VIVO y EN DIRECTO por Caracol TV, América TV y Movistar Deportes) por la fecha 1 de las Eliminatorias Rumbo a Qatar 2022, donde ambos países esperan hacer una buena presentación para participar de la próxima cita mundialista. En esta nota de El Comercio podrás seguir el minuto a minuto del partido y no te perderás ninguna incidencia.

Ante un rival históricamente complicado, los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz echarán de menos a su portero titular, David Ospina, aislado luego de un brote de coronavirus en su equipo, el Nápoles italiano.

En el banquillo venezolano debutará José Peseiro, exasistente de Queiroz, quien acaba de conocer al grupo y deberá sobreponerse a la ausencia del máximo goleador histórico de la ‘vinotinto’, Salomón Rondón, impedido de viajar por orden del Dalian Pro del fútbol chino.

Colombia visitará a Chile el martes por la segunda fecha de la eliminatoria, mientras que los venezolanos recibirán a la selección paraguaya el mismo día

¿Cuándo jugarán Colombia vs. Venezuela por la fecha 1 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022?

El partido correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 se jugará este viernes 9 de octubre. Este jueves inició la fecha con los partidos de Perú vs. Paraguay, Uruguay vs. Chile y Argentina vs. Ecuador.

¿A qué hora se jugará el Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022?

Colombia y Venezuela iniciarán el encuentro por las Eliminatorias a las 6:30 p.m. hora de Perú y Colombia. En Venezuela el partido estará empezando a las 7:30 p.m. por la diferencia horaria.

¿Cómo ver por TV EN VIVO el partido de Colombia vs. Venezuela por Qatar 2022?

En Perú, el encuentro se transmitirá por América TV y Movistar Deportes. En Colombia, la transmisión está a cargo del canal Caracol TV.

¿Quién será el árbitro del Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias?

El ecuatoriano Guillermo Guerrero será el encargado de impartir justicia en el estadio ‘Metropolitano’, de Barranquilla.

Colombia vs Venezuela: últimos resultados

10.09.19: Colombia 0-0 Venezuela - Amistoso

07.09.18: Venezuela 1-2 Colombia - Amistoso

31.08.17: Venezuela 0-0 Colombia - Eliminatorias

Colombia vs Venezuela: onces sin confirmar

Colombia: Álvaro Montero; Juan Guillermo Cuadrado, Yerri Mina, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Yairo Moreno; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Venezuela: Fariñez, Hernández, Osorio, Chancellor, Rosales, Rincón, Yangel, Machís, Savarino, Soteldo, Fernando Aristeguieta.

