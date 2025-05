Por lo general, para muchos el oro es considerado como el más caro y que despierta el interés de la mayoría de inversores que se encuentran en el mundo. De hecho, a lo largo de la historia, este metal ha sido símbolo de poder, prestigio, riqueza, también en algunas culturas y que, en la actualidad, es utilizado en la fabricación de componentes electrónicos. Sin embargo, en los últimos tiempos, otro metal ha ganado relevancia, llegando a cotizarse hasta diez veces más en los mercados internacionales, especialmente en las industrias automotriz, eléctrica y joyera, entre otras. Por ello, Sudamérica no es la excepción, ya que existen dos países considerados como los líderes mundiales en producción y reservas de estos minerales, por lo que los convierte en mercados relevantes a nivel mundial. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ METAL ES CONSIDERADO EL MÁS CARO DEL MUNDO?

De acuerdo con una investigación publicada por los expertos José María Gonzales y Fernando Gervilla en The Conversation, uno de los metales más deseados en el mundo es el rodio, debido a su resistencia a la corrosión, su alta reflectividad y su característico brillo. Aunque no existen minas dedicadas principalmente al rodio, este se obtiene como subproducto de la extracción de platino y paladio. Así, su uso es indispensable en la fabricación de convertidores catalíticos para reducir emisiones contaminantes, así como para dar un acabado más brillante a gemas y metales.

Asimismo, la principal fuente y líder en el mundo de rodio se encuentra en el complejo ígneo de Bushveld, situado en Sudáfrica, mientras que países como Zimbabue, Rusia, Estados Unidos y Canadá, también cuentan con este mineral, aunque en menor cantidad. No obstante, Sudamérica no queda atrás, pues en Colombia y Brasil se presumen zonas donde se obtiene platino. Por ello, este metal, considerado por los expertos como escasos, tiene un valor que supera al oro. Y es que, en 2021, el precio del rodio alcanzó los US$ 29.800 por onza, siendo considerado como histórico en el mundo, según la plataforma Mining.com y la Bolsa de Metales de Londres.

“En Sudáfrica, el rodio se extrae conjuntamente con el platino y el paladio a partir de masas de sulfuros de níquel y cobre y de óxidos de cromo albergadas en rocas naturaleza básica y ultrabásica”, detalla el diario The Conversation. Es importante mencionar que el Perú no destaca en este ámbito, pero se consolida como una potencia minera, con una capacidad destacada para abastecer las demandas internacionales y contribuir a su desarrollo económico.