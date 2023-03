La cantante norteamericana Alicia Keys anunció que este año visitará Colombia durante su gira en Latinoamérica Alicia + Keys World Tour.

“Familia de Latinoamérica ¡Esto finalmente está sucediendo! he estado soñando con esto y me han estado preguntando, teníamos que hacerlo realidad, no puedo esperar a verlos y perdernos en la música”, escribió en sus redes sociales la cantante de pop, R&B y Soul.

¿Cuándo será el concierto de Alicia Keys?

La artista anunció que realizará un espectáculo el próximo 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

Esta fecha la reconocida artista presentará sus mejores temas como Fallin, No one, If I Ain’t Got You, Superwoman, Karma, How Come You Don’t Call Me, entre otros.

¿Cuánto están las entradas para el concierto?

La preventa oficial de las entradas para los clientes Movistar Preferencial y los usuarios de Bancos Aval inició el último lunes 27 de marzo y durará hasta este miércoles 29 de marzo.

Por su parte, el público general podrá comprar sus entradas desde este miércoles a las 9 de la mañana.

El precio de las entradas para este espectáculo oscilan entre los 300 y 600 mil pesos.