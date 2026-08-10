El Hospital Universitario del Valle sufrió graves daños estructurales tras un fuerte terremoto en Colombia. Autoridades activan protocolos de rescate y evacuación inmediata de pacientes y personal médico. (Foto: Alerta Mundial X)
El Hospital Universitario del Valle sufrió graves daños estructurales tras un fuerte terremoto en Colombia. Autoridades activan protocolos de rescate y evacuación inmediata de pacientes y personal médico. (Foto: Alerta Mundial X)
Por Paolo Valdivia

Un violento sismo de magnitud 7.4 sacudió varias regiones de Colombia, causando severos daños en la infraestructura hospitalaria del Valle del Cauca y momentos de pánico entre la población.

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