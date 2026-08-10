Un violento sismo de magnitud 7.4 sacudió varias regiones de Colombia, causando severos daños en la infraestructura hospitalaria del Valle del Cauca y momentos de pánico entre la población.

Impactantes imágenes del colapso de la fachada del Hospital Universitario del Valle

Un video grabado por testigos en el lugar muestra el preciso instante en que una sección vertical de varios pisos de la fachada del Hospital Universitario del Valle (HUV), ubicado en Cali, se desmorona por completo hacia la calle.

#SISMOCOLOMBIA. Momento en que colapsa el Hospital Universitario de Cali dejando pacientes atrapados. pic.twitter.com/nLLLib802I — Liliana Franco (@lilianaf523) August 10, 2026

En las imágenes se observa cómo la estructura del edificio cede súbitamente tras la fuerza del movimiento telúrico, levantando una enorme nube de polvo y escombros que cubrió la vía pública. Personas que se encontraban cerca del complejo médico gritaron aterrorizadas mientras corrían para resguardarse del colapso imprevisto.

Terremoto de 7.4 provoca pánico y evacuaciones de emergencia en Colombia

El potente sismo, registrado con una magnitud de 7.4, se sintió con gran intensidad en el suroeste del país y otras regiones circundantes. Las autoridades locales activar de inmediato los protocolos de emergencia y la evacuación de pacientes, personal médico y ciudadanos que se encontraban dentro de los edificios más vulnerables.

COLAPSO DEL HOSPITAL 🏥 UNIVERSITARIO EN COLOMBIA POR EL FUERTE TERREMOTO DE 7.4



pic.twitter.com/fmGRZg8gZU — Decko. (@Frankzm) August 10, 2026

Sirenas de emergencia resonaron en la zona mientras los cuerpos de socorro se desplegaban para verificar la presencia de personas atrapadas o heridas bajo los escombros caídos.

Estado del Hospital del Valle y respuesta de las autoridades locales

Tras el derrumbe de parte de la torre del centro hospitalario, organismos de rescate, bomberos y la Policía Nacional acordonaron la zona impactada para evaluar el alcance de los daños estructurales en el resto del edificio.

Por el momento, los equipos de gestión del riesgo realizan evaluaciones exhaustivas para determinar si la estructura principal del hospital es segura o si se requerirá el traslado masivo de pacientes a otros centros asistenciales de la red médica regional.