Un impactante video grabado desde un punto elevado de la ciudad muestra cómo las estructuras se sacudieron y grandes columnas de polvo cubrieron varios sectores de Cali tras el reciente sismo. (Foto: Alerta Mundial X)
Un impactante video grabado desde un punto elevado de la ciudad muestra cómo las estructuras se sacudieron y grandes columnas de polvo cubrieron varios sectores de Cali tras el reciente sismo. (Foto: Alerta Mundial X)
Por Paolo Valdivia

Un sobrecogedor video captado desde un punto elevado en Cali muestra los momentos de angustia e incertidumbre vividos durante el reciente sismo en Colombia. La grabación, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, ofrece una perspectiva panorámica inédita sobre el impacto de este fenómeno natural en la capital del Valle del Cauca.

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