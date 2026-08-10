Un sobrecogedor video captado desde un punto elevado en Cali muestra los momentos de angustia e incertidumbre vividos durante el reciente sismo en Colombia. La grabación, que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, ofrece una perspectiva panorámica inédita sobre el impacto de este fenómeno natural en la capital del Valle del Cauca.

La ciudad cubierta por nubes de polvo tras el temblor

En el metraje se observa una amplia vista de Cali mientras el suelo todavía se sacude. A medida que avanza el video, es posible apreciar cómo múltiples columnas de polvo comienzan a levantarse entre los edificios y zonas residenciales de la ciudad. El pánico del testigo queda en evidencia en su relato: “Dios, acaba de acabar de temblar en Cali… de la cosa más horrible de este mundo. Mire cómo se ve la ciudad”.

🇨🇴 Terremoto en Colombia: así se vio desde las montañas que rodean a Cali el colapso de muchos edificios. pic.twitter.com/RPUwrBH9wz — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) August 10, 2026

Reacciones e incertidumbre en la capital del Valle

La magnitud del movimiento sísmico generó zozobra entre los caleños, quienes salieron a las calles y zonas abiertas en busca de refugio. En el audio del video se escuchan las exclamaciones de asombro y preocupación ante el panorama que se vislumbraba sobre los barrios: “Jesús bendito, ¿qué fue lo que acaba de vivir Cali?”. La polvareda suspendida sobre distintos sectores evidenció la sacudida sufrida por la infraestructura urbana.

Monitoreo y reporte de las autoridades

Tras el evento telúrico, los organismos de socorro y las autoridades locales iniciaron de inmediato la evaluación de daños en las diferentes comunas de la ciudad para verificar posibles afectaciones estructurales o personas lesionadas. Mientras tanto, el Servicio Geológico Colombiano continúa monitoreando la actividad sísmica y las posibles réplicas en la región.