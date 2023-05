En Colombia, los días festivos son muy esperados por toda la población no solo por las conmemoraciones que se llevan a cabo durante estas fechas, sino también por los puentes que les brindarán asuetos durante el año. Asimismo, las personas suelen tomar estos días de descanso y feriados para salir a pasear en familia o hasta realizar un viaje al exterior.

¿CUÁNTOS PUENTES HABRÁ DURANTE EL 2023 EN COLOMBIA?

Como se sabe, los meses de febrero y septiembre no cuentan con días festivos oficiales por lo que muchos de los feriados están en abril, durante la celebración de la Semana Santa, lo que lo convierte en uno de los puentes más importantes del 2023. No obstante, abril no será el único mes con días festivos, pues en julio también habrá días libres para los colombianos.

¿POR QUE HAY VARIOS PUENTES EN COLOMBIA?

La Ley 51 de 1983 es la responsable de que haya tantos puentes de asueto repartidos durante los años, ya que esta norma establece que, si un día festivo cae en un fin de semana, este se daría para el lunes, lo cual seería tres días consecutivos de descanso.

Esta ley fue impulsada por el exsenador Raimundo Emiliani Román con el objetivo de que, al llevar a cabo este sistema, no estará perjudicada la economía nacional ni el desempeño de las empresas. Esto se dio con el proposito de que el trabajador cuente con más días libres, los cuales podrá aprovechar para estar tiempo en familia, viajar o solucionar asuntos pendientes.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS FESTIVOS Y FERIADOS EN EL 2023 EN COLOMBIA?

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 9 de enero: Día de los Reyes Magos

Día de los Reyes Magos Lunes 20 de marzo: Día de San José

Día de San José Domingo 2 de abril: Domingo de Ramos

Domingo de Ramos Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Jueves Santo Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Domingo 9 de abril: Domingo de Resurrección

Domingo de Resurrección Lunes 1 de mayo: Día de Trabajo

Día de Trabajo Lunes 22 de mayo: Día de la Ascensión

Día de la Ascensión Lunes 12 de junio: Corpus Christi

Corpus Christi Lunes 19 de junio: Sagrado Corazón

Sagrado Corazón Lunes 3 de julio: San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo Jueves 20 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Lunes 7 de agosto: Batalla de Boyacá

Batalla de Boyacá Lunes 21 de agosto: La asunción de la Virgen

La asunción de la Virgen Lunes 16 de octubre: Día de la Raza

Día de la Raza Lunes 6 de noviembre: Todos los Santos

Todos los Santos Lunes 13 de noviembre: Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena Viernes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción Lunes 25 de diciembre: Día de Navidad

¿QUÉ DEBES HACER SI TRABAJAS EN DÍAS FERIADOS EN COLOMBIA?

De acuerdo con Ley 51 de 1983 indica que los empleados del sector público y del sector privado cuentan con el derecho a un “descanso remunerado” en los días festivos oficiales. Según lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, principalmente en su artículo 179, los trabajadores tienen la obligación de obtener un pago adicional del 75% por los días festivos y los domingos trabajados.