Durante mucho tiempo, uno de los símbolos más reconocibles de la cultura inglesa es la Guardia Real que cuida el Palacio de Buckingham (Londres). El cambio de guardia es uno de los momentos que la mayoría de turistas esperan para aprovechar en grabar o fotografiar cuando visitan la capital inglesa. No obstante, si hay algo que no soportan los miembros de esta Guardia Real es que se les trate como si fuesen parte de un espectáculo para niños.

LA RESPUESTA DEL MIEMBRO DE LA GUARDIA REAL LUEGO QUE UNA TURISTA INTENTARA TOMARSE UNA FOTO

El usuario @thekingsguardsofficial, que se dedica a publicar videos sobre los guardias reales, decidió compartir una grabación en la que se ve a una turista frente al palacio de Reino Unido. Aparentemente, había muchas personas afuera, pues ese lugar también es un destino turístico. La mujer se puso al lado del guardia para obtener una fotografía, mientras que el hombre se quedaba fijo y con la mirada hacia al frente .

De repente todo cambió cuando la joven posó para la cámara ya que chocó contra el soldado y esto lo hizo reaccionar de inmediato. “No toque a los guardias del rey”, le gritó el hombre, con un tono fuerte, provocándole un susto. Ella se puso a un constado aterrorizada y se llevó una mano al pecho, como signo de sorpresa.

El video se hizo viral en seguida acumulando 30 millones de reproducciones hasta el momento y miles de comentarios con todo tipo de opiniones. Este anécdotico suceso causó un debate, entre quienes creyeron que el guardia actuó de manera correcta y los que creen que había actuado con mala educación.

LA REACCIÓN EN LAS REDES SOCIALES TRAS ESTE VIDEO VIRAL

Al parecer, no es la primera vez que el contingente de infantería encargada y responsable de proteger el Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James se encuentra en esta situación polémica y controversial por gritarle a los turistas que están en la mítica mansión de la Familia Real Británica.

Ante esta reciente reacción por parte de un miembro de la Guardia del Rey, los usuarios en las redes sociales realizaron comentarios de todo tipo, pero muchos destacaron que los soldados británicos no están ubicados de esa forma para jugar, y otros se mostraron sorprendidos por el grito que recibió la joven turista.

“Hasta a mí me asustó”, “agradezcan que no usó la espada”, y “a mí me grita, yo lloro”, son algunos de los comentarios más resaltantes que se pueden leer en la publicación del video, junto a los “Si saben que no pueden acercarse”, y “No toques a los guardias del Rey”.