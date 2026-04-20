Por Redacción EC

Juega la lotería del Sinuano hoy. Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, lunes 20 de abril

  • Sinuano Día: 4056-3
  • Sinuano Noche: Pendiente
¿Quién ganó? Sorteo Sinuano Día y Noche hoy EN VIVO: resultados y números ganadores
¿Quién ganó? Sorteo Sinuano Día y Noche hoy EN VIVO: resultados y números ganadores