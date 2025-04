Un nuevo fallecimiento enluta al mundo del fútbol, y más aún a ese pueblo cafetero que vio jugar a Jorge Bolaño como mediocampista de varios equipos europeos. Hoy la imagen de dicho deportista que dejó huella en la Selección Colombia también, circula por redes sociales a raíz de su abrupto deceso, y entorno a ello detalles brindados por familiar que relata cómo fueron sus últimos instantes con vida.

¿CUÁL ES LA RAZÓN DEL FALLECIMIENTO DE JORGE BOLAÑO, EL EXJUGADOR DE LA SELECCIÓN COLOMBIANA QUE ENLUTA AL FÚTBOL? ESTO SE SABE SEGÚN VERSIÓN BRINDADA POR FAMILIAR CERCANO

De manera fugaz e inesperada suelen suceder cosas que lamentablemente no tienen marcha atrás y dejan un dolor profundo, tal y como hoy ocurre entorno al sensible fallecimiento de Jorge Bolaño, quien vistiera la casaquilla de la Selección Colombia y equipos europeos que no han pasado la noticia por alto dedicándole emotivas publicaciones.

Al respecto, familiar del exfutbolista nacido en Santa Marta y que murió ad portas de los 48 años cumplidos, viene llamando la atención por revelar detalles acerca de lo ocurrido mientras disfrutaba de fiesta junto a otros parientes cercanos.

Es así como en diálogo concedido a Blu Radio, el familiar de Jorge Bolaño llamado César Quiñones, contó que el exfutbolista colombiano no evidenció alguna molestia durante la reunión, pero “de repente se desplomó y ocurrió lo que ya todos sabemos“.

“Nadie esperaba esto, él era sano, nunca se quejó de algún síntoma que indicara que pudiera tener alguna enfermedad cardíaca o algo así”, continuó manifestando con sorpresa, y resaltando además que instantes previos a su deceso, el exseleccionado nacional estaba muy feliz siendo una de las personas más alegres de la fiesta celebrada el domingo 6 de abril para conmemorar el cumpleaños número 3 de un sobrino de su esposa.

Un video muestra al ex jugador del Junior de Barranquilla, Jorge Bolaño, en una fiesta familiar celebrando y cantando. Ese festejo muestra al astro del fútbol minutos antes de su fallecimiento. pic.twitter.com/ujCdSnSIpC — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) April 7, 2025

Con respecto a esto último, su gran amigo y periodista deportivo, Fabio Poveda Ruiz, dio a conocer detalles más precisos sobre el aparente infarto fulminante sufrido por Jorge Bolaño, revelando así que tras desplomarse intempestivamente, la familia actuó de inmediato llamando a una ambulancia que nunca llegaría para auxiliarlo.

Tras conducirlo a la clínica más cercana por propia cuenta, la salud del recordado mediocampista del Parma italiano logró estabilizarse con ayuda de especialistas, pero cuando decidieron trasladarlo a otro nosocomio, “... le dio otro ataque al corazón y se lo llevó”, terminó expresando con pesar durante el “Deporte Espectacular” que conduce.

ESTO DIJO CARDIÓLOGO CONSULTADO SOBRE EL FALLECIMIENTO DE JORGE BOLAÑO

La repentina partida de Jorge Bolaño deja varias incógnitas referentes a su real estado de salud, sin embargo cardiólogo consultado al respecto, dice no sorprenderle la noticia ya que “hay muchas causas de muerte súbita en gente joven, la más frecuente es la enfermedad coronaria y no estamos hablando de personas de la tercera edad, sino jóvenes“.

Con casi 48 años a cuestas, el ídolo de Junior de Barranquilla muy recordado por aquella celebración realizada junto a Iván René Valenciano, ‘El Pibe’ Valderrama, y Víctor Danilo Pacheco, ha fallecido producto de aparente infarto que para Rodolfo Vega, especialista entrevistado por Blu Radio, “... no es extraño, no es raro“, y por ende deportistas de alto rendimiento deberían realizarse descarte de patologías que los puedan llevar a un inesperado fallecimiento como el ocurrido el domingo 6 de abril.

ASÍ LO DESPIDEN A JORGE BOLAÑO MEDIANTE REDES SOCIALES

Hoy las plataformas digitales también viven el luto que genera la súbita muerte de Jorge Bolaño, el histórico futbolista colombiano que vistiera la camiseta de hasta 4 equipos italianos, y hoy es recordado por excompañeros de la talla de Fabio Cannavaro y Gianluigi Buffon con quienes compartió vestuario en el Parma de fines de los 90 e inicios de presente siglo.

“Jorge fue un inolvidable amigo y compañero de equipo, un básico en un vestuario de extraordinarios campeones”, expresa el icónico guardameta que también tiene 47 años, y lo recuerda como un gran luchador dentro del campo de juego, mientras fuera de ella “... con cariño su amistad y humanidad que lo convirtió en un ejemplo para todos”.

Asimismo, el Junior de Barranquilla donde Jorge Bolaño debutó oficialmente en 1993, le dedicó emotivo video titulado como “ETERNO”, recordando que de manera tan curiosa como coincidente, el equipo de Bacca y compañía triunfaría el mismo 6 de abril de su fallecimiento habiendo llevado a cabo el popular ‘trencito’ como celebración de gol.