Hay una serie colombiana que genera expectativa por estos días. Se trata de “La Huésped”, que se estrenará nada menos que en Netflix y cuenta con un gran reparto. Con 20 episodios cargados de suspenso, la plataforma apostará por un lanzamiento a nivel mundial este miércoles 24 de septiembre de 2025. Cabe mencionar que contará con la participación de un conocido actor peruano.

El actor peruano que comparte roles con Carmen Villalobos en la nueva serie que promete arrasar en Netflix

Jason Day es el artista peruano que, junto a otros actores de la talla de Laura Londoño y Carmen Villalobos, encabezan el reparto de esta serie que promete arrasar en números. Esta historia tendrá misterio, tensión y promete no pasar desapercibida en ninguno de sus capítulos.

Jason Day es uno de los actores peruanos más reconocidos (Crédito: jimenapardo_fotos)

¿Cuál es la sinopsis de “La Huésped”?

Silvia lo tenía todo bajo control, hasta que su mundo empezó a desmoronarse. Su matrimonio se deshace, su hija cae en la adicción y una enigmática desconocida irrumpe en su vida, trayendo consigo secretos que alterarán su ritmo de vida.

"La Huésped" se estrena en Netflix, por lo que genera gran expectativa entre los seguidores de esta plataforma de streaming.

Hora de estreno de “La Huésped”

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá : 2:00 a. m.

: 2:00 a. m. Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia : 3:00 a. m.

: 3:00 a. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 4:00 a. m.

Cómo suscribirse a Netflix

En Perú, los planes de Netflix oscilan entre S/ 24.90 y S/ 44.90 al mes, sin necesidad de contratos ni cargos adicionales. Tú eliges el plan que mejor se ajuste a tu estilo de vida, sin ataduras.

Plan Básico: S/28.90 mensuales .

. Plan Estándar: S/40.90 mensuales .

. Plan Premium: S/52.90 mensuales.

Qué es Netflix

Netflix es una plataforma de streaming por suscripción que permite ver series, películas, documentales y contenido original a través de internet, sin necesidad de horarios fijos ni anuncios. Funciona en una amplia variedad de dispositivos —como televisores inteligentes, teléfonos, tabletas y computadoras— y ofrece diferentes planes mensuales según la calidad de imagen y el número de pantallas que se usen al mismo tiempo.

Lo que distingue a Netflix es su capacidad de producir contenido propio a gran escala, conocido como “Netflix Originals”, incluyendo títulos exitosos que han ganado premios internacionales y generado fenómenos culturales. Además, su catálogo se actualiza constantemente y se adapta a los gustos de cada usuario gracias a su sistema de recomendaciones personalizadas. Es, hoy por hoy, una de las plataformas más influyentes en la forma en que consumimos entretenimiento en todo el mundo.