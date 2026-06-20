Por Redacción EC

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cantante paisa Karol G recurrió a sus redes sociales para exhortar a la ciudadanía a participar en los comicios del próximo 21 de junio, fecha en la que el país definirá a su presidente para el periodo 2026-2030. A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la artista animó a sus seguidores a ejercer su derecho al voto y resaltó el papel fundamental de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia. El mensaje de la intérprete generó atención inmediata en plataformas digitales, donde su llamado fue ampliamente comentado por sus seguidores. En medio de la expectativa electoral, su intervención añadió un componente inesperado al debate público, dejando entrever que su pronunciamiento iba más allá de una simple invitación y despertando la curiosidad sobre el contenido exacto de sus palabras.