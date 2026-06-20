A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la cantante paisa Karol G recurrió a sus redes sociales para exhortar a la ciudadanía a participar en los comicios del próximo 21 de junio, fecha en la que el país definirá a su presidente para el periodo 2026-2030. A través de varias historias en su cuenta de Instagram, la artista animó a sus seguidores a ejercer su derecho al voto y resaltó el papel fundamental de la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia. El mensaje de la intérprete generó atención inmediata en plataformas digitales, donde su llamado fue ampliamente comentado por sus seguidores. En medio de la expectativa electoral, su intervención añadió un componente inesperado al debate público, dejando entrever que su pronunciamiento iba más allá de una simple invitación y despertando la curiosidad sobre el contenido exacto de sus palabras.

¿Qué fue lo que dijo exactamente la popular “bichota” referentemente a la segunda vuelta electoral en su país?

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto”, manifestó la cantante, quien también llamó la atención sobre los efectos de la abstención en los procesos electorales. “¿Qué ocurre si no participamos? Finalmente, otros terminan tomando las decisiones por nosotros”, advirtió. La artista colombiana utilizó su gran alcance en redes sociales para fomentar una participación responsable e informada durante la jornada electoral, sin inclinarse ni expresar respaldo hacia ninguno de los candidatos en competencia. En sus publicaciones, enfatizó que la democracia no se limita únicamente a la expresión de opiniones, sino que también exige el involucramiento activo de la ciudadanía. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”, señaló.

Karol G exhorta a los demás artistas, jóvenes y a la sociedad en general a votar a conciencia e información

Finalmente, la cantante hizo un llamado a mantener el respeto por las distintas posturas políticas y a fortalecer la convivencia democrática. En su mensaje, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera informada, libre y consciente, resaltando además la importancia de respetar las opiniones de los demás. “Vota con información, con libertad, vota con conciencia. Algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor”, concluyó. Asimismo, ejerciendo su libertad de expresión y con democracia, con su pronunciamiento se suma al de diversas figuras del entretenimiento, el deporte y la cultura que vienen impulsando la participación ciudadana en una de las jornadas electorales más relevantes de los últimos años en el país.

Este domingo 21 de junio se cierra la segunda vuelta electoral en Colombia y todo el pueblo está a la expectativa.

Colombia se prepara para vivir este domingo 21 de junio una nueva jornada decisiva con la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que los ciudadanos elegirán al mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030. El proceso electoral entra así en su etapa final, marcada por una creciente expectativa en todo el territorio. La contienda enfrenta al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda, dos figuras que representan propuestas políticas claramente diferenciadas. Sus posturas contrastan especialmente en temas clave como la seguridad, la economía, la salud y la política exterior, lo que ha intensificado el debate público en los últimos días. En medio de este escenario de alta tensión electoral, la atención ciudadana se concentra en los últimos cierres de campaña y en las definiciones finales que podrían inclinar la balanza. Todo quedará en manos de los votantes, quienes este domingo tendrán la última palabra en una elección que promete ser una de las más determinantes de los últimos años en el país.