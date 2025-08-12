Un nuevo hecho marcado por la violencia, hoy sacude Colombia entera tras confirmarse el deceso de Miguel Uribe, el precandidato presidencial que falleció el pasado 7 de junio de manera fatídica. La ola delincuencial asola el país que gobierna Gustavo Petro actualmente, siendo dicho político quien ahora es noticia, y entorno a él viene circulando video donde con tan solo 4 años conmueve a la ciudadanía por un hecho puntual asociado a familiar cercano.

Pasaron poco más de 2 meses desde que fuera atacado a balazos mientras lideraba mitin en Bogotá promoviendo la nominación del partido Centro Democrático, y en estos instantes su fallecimiento polariza la política luego que la madrugada del lunes 11 de agosto, terminaran por brindarse mayores detalles al respecto.

En ese sentido, la muerte de Miguel Uribe ocurrida el pasado 7 de junio, no solo viene conmocionando a Colombia entera, sino también generando esa indignación que aviva ciertos recuerdos, y desde Señal Memoria como la “estrategia de salvaguarda y difusión del archivo de la radio y la televisión pública” nacional, hoy se rememoran mediante material audiovisual inédito.

A través de redes sociales, y horas después de la confirmación del deceso del precandidato presidencial bogotano, dicho medio perteneciente a RTVC, decidió hacer público el video donde se le observa enviándole saludo por Año Nuevo a Diana Turbay, su madre periodista que permanecía secuestrada a manos de Pablo Escobar.

“Te estoy esperando para jugar contigo, mamita linda, te quiero ver pronto”, es lo primero que expresa un Miguel Uribe de apenas 4 años de edad dirigiéndose a ella a través del Noticiero Criptón de 1990, y deseando así el retorno a casa que lamentablemente nunca llegaría.

Con respecto al trágico fallecimiento de senador colombiano, hoy también llaman la atención y ciertamente conmueven, las publicaciones realizadas por parte de esposa y hermana llamada María Carolina Hoyos.

La tristeza embarga a la familia Uribe y Turbay, siendo la última de las mencionadas quien haciendo uso de redes sociales, compartió los siguientes emotivos mensajes:

“ Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos ”.

”. “ No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe ”.

”. “Nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”.

Asimismo, María Claudia Tarazona como esposa de Miguel Uribe, expuso sus sentimientos de dolor, agradeciéndole “... por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”, mientras le pide que lo espere, porque “cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.