Las Elecciones Legislativas 2026 en Colombia se celebran este domingo 8 de marzo y marcarán el rumbo político del país de cara a los próximos cuatro años. Millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, un proceso clave dentro del calendario electoral colombiano.

Aquí te contamos qué se vota, dónde y cómo participar, qué llevar y cuáles son las fechas más importantes del cronograma electoral, en una guía completa para que ejerzas tu derecho al voto sin inconvenientes.

Dónde votar en las Elecciones Legislativas 2026

Para saber dónde votar en las Elecciones Legislativas 2026, los ciudadanos deben consultar su puesto y mesa de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El proceso es simple:

Ingresa al sitio web oficial.

Digita tu número de cédula.

El sistema te mostrará el puesto de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa.

Es importante verificar esta información días antes del 8 de marzo, ya que el puesto puede cambiar respecto a elecciones anteriores. En Colombia, los puestos de votación suelen ubicarse en colegios públicos, instituciones educativas, coliseos y otros espacios habilitados por las autoridades electorales.

Los colombianos residentes en el exterior también pueden votar en consulados y embajadas habilitadas.

¿Qué se vota en las Elecciones Legislativas de Colombia 2026?

En las Elecciones Legislativas 2026 los colombianos eligen a los integrantes del Congreso de la República, que está compuesto por dos cámaras:

Senado de la República

Cámara de Representantes

Los ciudadanos votan por:

Listas al Senado (circunscripción nacional).

(circunscripción nacional). Listas a la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, según el departamento).

Además, en algunas circunscripciones especiales se eligen representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y colombianos en el exterior.

Estas elecciones son fundamentales porque el Congreso es el órgano encargado de debatir y aprobar las leyes, hacer control político al Gobierno y reformar la Constitución cuando sea necesario.

Cómo votar en las Elecciones Legislativas 2026

El proceso para votar en Colombia es sencillo, pero es importante conocerlo:

Verifica tu puesto de votación con anticipación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Acude al lugar asignado el domingo 8 de marzo. Presenta tu documento de identidad. Recibe los tarjetones electorales correspondientes. Marca con una “X” el partido o candidato de tu preferencia. Deposita el voto en la urna.

Recuerda que si marcas mal o cometes un fallo, el voto podría anularse.

Por qué es importante votar en las Elecciones Legislativas

Votar en las Elecciones Legislativas no solo es un derecho constitucional, sino una herramienta clave para fortalecer la democracia.

El Congreso de la República es el encargado de aprobar o rechazar proyectos de ley, realizar control político al Gobierno Nacional, reformar la Constitución, debatir temas fundamentales como educación, salud, seguridad, economía y más.

La composición del Senado y la Cámara de Representantes influye directamente en la gobernabilidad del país y en la capacidad del presidente para impulsar su agenda.

Qué tengo que llevar para votar

Para ejercer tu derecho al voto este 8 de marzo debes llevar:

Cédula de ciudadanía original (documento válido).

No se aceptan:

Contraseñas.

Denuncias de pérdida.

Documentos digitales no autorizados.

Se recomienda además:

Llevar lapicero propio (aunque en el puesto suelen proporcionarlo).

Consultar previamente la mesa asignada.

Ir con tiempo suficiente.

Cómo saber si soy jurado de votación en estas Elecciones Legislativas 2026

Los jurados de votación son ciudadanos designados para cumplir funciones durante la jornada electoral.

Para saber si fuiste seleccionado debes:

Ingresar a la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Consultar con tu número de cédula. Verificar la información sobre capacitación y lugar asignado.

Ser jurado de votación es de carácter obligatorio. No asistir sin justificación puede generar sanciones económicas.

Hasta qué hora puedo votar en las Elecciones Legislativas

La jornada electoral en Colombia suele desarrollarse en el siguiente horario:

Inicio: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Cierre: 4:00 p.m.

Después de las 4:00 p.m., solo podrán votar las personas que ya se encuentren dentro del puesto de votación.

¿Hay multa si no voto en las Elecciones Legislativas 2026?

En Colombia, el voto no es obligatorio, por lo que no existen multas económicas para quienes decidan no participar en las Elecciones Legislativas.

Sin embargo, quienes sí participan pueden acceder a algunos beneficios establecidos por la ley, como:

Medio día compensatorio de descanso (para trabajadores).

Prioridad en trámites con el Estado en ciertos casos.

Descuentos en el costo de expedición del pasaporte.

Beneficios en matrícula de instituciones públicas de educación superior (según normativa vigente).

Aunque no haya sanción por no votar, las autoridades electorales y diversas organizaciones promueven la participación como un deber cívico fundamental para el desarrollo del país.

¿Cuándo son las Elecciones Presidenciales?

Tras las Elecciones Legislativas, el siguiente gran evento del calendario político serán las Elecciones Presidenciales 2026 en Colombia.

Tradicionalmente, la primera vuelta presidencial se realiza en el mes de mayo del mismo año electoral. En caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos válidos, se realiza una segunda vuelta en junio entre los dos aspirantes más votados.

Las presidenciales definirán al próximo mandatario que gobernará Colombia durante el periodo 2026-2030.

Recomendaciones para ir a votar

Para que tu experiencia de votación sea ágil y segura, toma en cuenta estas recomendaciones: