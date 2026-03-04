Resumen

Este 8 de marzo se darán las Elecciones Legislativas 2026 en Colombia y aquí te contamos todo lo que debes de saber para llevar un proceso electoral tranquilo y correcto. (Foto: Gemini)
Por Paolo Valdivia

Las Elecciones Legislativas 2026 en Colombia se celebran este domingo 8 de marzo y marcarán el rumbo político del país de cara a los próximos cuatro años. Millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República, un proceso clave dentro del calendario electoral colombiano.

