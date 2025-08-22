El auge de las apuestas digitales ha dejado una huella preocupante en una nación donde millones de ciudadanos participan en plataformas de azar cada año. Con pérdidas que ascienden a miles de millones de dólares, las autoridades finalmente han dado un paso drástico para enfrentar este fenómeno que afecta tanto a la economía como al bienestar social.

La medida ha generado gran debate, pues mientras algunos celebran la protección de la población frente a la adicción y las falsas promesas de enriquecimiento rápido, otros consideran que el veto absoluto puede incentivar la migración hacia servicios ilegales. A continuación, te contamos de qué país se trata.

¿EN QUÉ PAÍS YA ESTÁN PROHIBIDOS LOS JUEGOS DE AZAR EN LÍNEA?

La decisión se tomó en la India, donde el Parlamento aprobó recientemente una legislación que veta cualquier forma de apuestas digitales. La norma, aprobada tanto en la cámara baja como en la cámara alta, afecta a plataformas de póker virtual y a las populares aplicaciones de deportes de fantasía, muy utilizadas en el país debido a la pasión por el críquet. Incluso servicios que patrocinaban la liga profesional (IPL) y a la selección nacional deberán suspender sus operaciones, ya que ahora entran en la categoría de actividades ilegales.

En la India, el Parlamento aprobó recientemente una legislación que veta cualquier forma de apuestas digitales. | Foto: Andina

¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES DEL GOBIERNO PARA ADOPTAR ESTA MEDIDA?

Las autoridades explicaron que la decisión busca frenar una problemática que afecta tanto a la economía familiar como a la salud social. Datos oficiales señalan que alrededor de 450 millones de personas —casi un tercio de la población— pierden en conjunto unos 2.300 millones de dólares cada año en plataformas de apuestas. Según el gobierno, estas cifras reflejan no solo pérdidas financieras, sino también el aumento de la adicción, el endeudamiento y casos de desesperación personal vinculados al juego.

El primer ministro Narendra Modi defendió la medida asegurando que se trata de un paso para proteger a la sociedad de las consecuencias nocivas de las apuestas en línea. Al mismo tiempo, destacó que la ley fomentará alternativas más seguras dentro del ámbito digital, como los e-sports y los juegos educativos, los cuales han quedado expresamente excluidos de la prohibición.

¿QUÉ CONSECUENCIAS Y SANCIONES ESTABLECE LA NUEVA LEY?

La normativa contempla sanciones severas para quienes ofrezcan servicios de azar en línea. Tanto empresas como particulares podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión si incumplen la disposición. No obstante, el gobierno ha dejado claro que la intención no es frenar la innovación en el sector digital, sino separar los juegos de entretenimiento y aprendizaje de aquellos que promueven apuestas con dinero real, según informa BluRadio.

¿QUÉ OPINAN LOS CRÍTICOS Y LOS ACTORES DEL SECTOR?

Los empresarios del rubro manifestaron su rechazo a la prohibición total, pues consideraban más viable una regulación acompañada de impuestos. Argumentan que millones de jugadores podrían recurrir a plataformas extranjeras sin supervisión, lo que dificultaría aún más el control estatal. Pese a ello, los defensores de la ley sostienen que los costos sociales, vinculados a la adicción y a tragedias personales, son demasiado altos como para ignorarlos.