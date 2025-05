El éxito de Shakira como artista no cesa y traspasa fronteras, siendo ahora varias ciudades de Estados Unidos, aquellas que se complacen en recibirla para gozar con lo mejor de su repertorio. Desde el 13 de mayo, la intérprete de “Ciega, Sordomuda” viene recorriendo dicho país norteamericano para llevar a cabo el denominado “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que hoy llama la atención porque controversialmente algunos temas referidos a Gerard Piqué, por ejemplo, y cantadas en América Latina, no conforman setlist dirigido a público de esa parte del mundo.

Se desconocen los motivos por los cuales Shakira habría decidido quitar de su repertorio para gira por USA, aquellas canciones dedicadas a exparejas como Gerard Piqué. (Fuente: AFP)

Tras visitar países como Perú, Argentina, y la propia Colombia, la barranquillera de 48 años y ganadora de hasta 15 Latin GRAMMYs, hoy viene imponiendo toda su puesta en escena sobre los más importantes estadios estadounidenses, y buscando así satisfacer a un público que sin embargo ha podido percatarse de la ausencia de ciertas letras dedicadas a mediáticas exparejas.

Así es como el tema ha generado gran inquietud entre sus fans, y repercusión para medios de prensa que han empezado a especular entorno a las razones por las cuales Shakira habría tomado la decisión de modificar setlist para gira por esa parte de Norteamérica, y literalmente quitar canciones que si fueron interpretadas en América del Sur, por ejemplo.

“Entre Paréntesis”, “El Jefe” y “Puntería”, son solo algunos de los temas que contienen letras alusivas a Gerard Piqué, el padre de sus hijos, y con quien mantuvo una relación sentimental de más de 10 años, y el público estadounidense espera corear a todo pulmón desde presentación llevada a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Cabe resaltar, que como parte del repertorio preparado por Shakira para las 23 fechas programadas sobre suelo norteamericano, el icónico tema de “Ciega, Sordomuda” perteneciente a “¿Dónde están los ladrones?“, tampoco figura incluido, y para sustituirlas junto a las mencionadas líneas arriba, ha decidido incorporar “Underneath Your Clothes” y “Objection (Tango)”.

Desde Óscar Ulloa hasta Gerard Piqué, los nombres de las personas que estuvieron al lado de la artista colombiana durante gran parte de su vida también incluyen a Osvaldo Ríos y un Antonio de la Rúa por quien habría escrito “Día de Enero” perteneciente a “Fijación Oral Volumen 1″, así como “Suerte” y “Sale El Sol” de 2010.

Shakira le canta al desamor en varias canciones que conforman repertorio musical, pero hoy no interpreta en Estados Unidos. (Fuente: AFP)

Con respecto al exfutbolista de FC Barcelona y padre de sus dos hijos, Shakira hace clara referencia a esa mediática ruptura sentimental mediante la exitosa Music Sessions, Vol. 53 cuya letra cuenta con literales dardos dirigidos a Clara Chía también, mientras a través de “Te Felicito” y “Monotonía” del álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, lanza frases tildándolo de narcisista y mentiroso.

A propósito del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” 2025 mediante el cual llegó a Perú, por ejemplo, hoy también recordamos a “She Wolf” con contenido dirigido a Antonio de la Rúa, “Moscas En La Casa” de “¿Dónde están los ladrones?” tras terminar relación con puertorriqueño Osvaldo Ríos, y “Antología” por Óscar Ulloa.