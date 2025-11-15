Cientos de colombianos están pendientes de los festivos oficiales en el país. Este 2025, Colombia cuenta con 17 festivos oficiales que podrás disfrutar de la mejor manera si te organizas bien. Durante estas fechas festivas, la población colombiana suele celebrar o conmemorar días importantes. Revisa cuáles son los próximos días libres y agenda tus descansos y vacaciones.

Si estás planeando tus vacaciones o quieres organizar esa escapada durante algún fin de semana, a continuación te contamos cuáles son los días festivos del 2025 en nuestro país:

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo Lunes 6 de enero: Día de los Reyes Magos Lunes 24 de marzo: Día de San José (pasa del 19) Jueves 17 de abril: Jueves Santo Viernes 18 de abril: Viernes Santo Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo Lunes 2 de junio: Día de la Ascensión, 40 días después del día de Resurrección (pasa del 30 de mayo) Lunes 23 de junio: Corpus Christi (pasa del 19) Lunes 30 de junio: Día del Sagrado Corazón (pasa del 27) Lunes 30 de junio: Día de San Pedro y San Pablo (pasa del 29) Jueves 7 de agosto: Batalla de Boyacá Lunes 18 de agosto: Asunción de la Virgen (pasa del 15) Lunes 13 de octubre: Día de la Raza (pasa del 12) Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos (pasa del 1) Lunes 17 de noviembre : Día de la Independencia de Cartagena (pasa del 11) Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción Jueves 25 de diciembre: Navidad

El 17 de noviembre del 2025 se conmemora la independencia de Cartagena | Foto: difusión

Próximo festivo 2025 en Colombia

El próximo festivo del 2025 en Colombia es el 17 de noviembre que se celebra la independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena | Foto: difusión

¿Cuántos festivos quedan en Colombia en 2025?

Octubre: Lunes 13 (Día de la Raza).

Lunes 13 (Día de la Raza). Noviembre: Lunes 3 (Día de Todos los Santos) y lunes 17 (Independencia de Cartagena).

Lunes 3 (Día de Todos los Santos) y lunes 17 (Independencia de Cartagena). Diciembre: Lunes 8 (Inmaculada Concepción) y jueves 25 (Navidad).

¿Qué pasa si me toca trabajar un día festivo?

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia, los días festivos son considerados descansos obligatorios. De esta manera, las personas no están obligadas a asistir a laborar ni pueden recibir algún tipo de sanción que afecte su remuneración por no presentarse al trabajo. Aunque, existe una posibilidad para que sea tomado en cuenta como un día normal y sería si se llega a un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

En caso considere esta opción, el encargado de la empresa u organismo tendrá que pagarle a sus empleados, aparte de su día normal también un extra del 75 % de su salario. Es importante mencionar que, en caso el domingo coincida con otro día de descanso remunerado, el empleado solo recibirá un adicional del 75 % si logra trabajar. Sin embargo, si una persona es obligada a laborar en un día festivo sin no tener un pago, tiene el derecho de presentar una reclamación ante las autoridades laborales competentes de Colombia.