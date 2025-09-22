La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm, también puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión va por la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, Lunes 22 de septiembre

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del DOMINGO 21 de septiembre

Caribeña Día: 8899

Caribeña Noche: 2431

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 20 de septiembre

Caribeña Día: 5652

Caribeña Noche: 8020

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 19 de septiembre

Caribeña Día: 6562

Caribeña Noche: 0922

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 18 de septiembre

Caribeña Día: 4855

Caribeña Noche: 7998

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 17 de septiembre

Caribeña Día: 4500

Caribeña Noche: 3437

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 16 de septiembre

Caribeña Día: 7882

Caribeña Noche: 9515

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 15 de septiembre