Conoce todo sobre esta lotería y consulta cómo seguir su emisión y resultados. El sorteo del Sinuano se juega todos los días de la semana. El primer sorteo se realiza alrededor de las 2:30 p. m. y es conocido como Sinuano de Día, mientras que el sorteo de la noche se realiza aproximadamente a las 10:30 p. m., cabe resaltar que este horario no se cumple cuando son festivos o domingos, en esos casos el sorteo se realiza a las 8:30 pm. Revisa en las siguientes líneas los resultados de las últimas ediciones del Sinuano.

RESULTADOS DEL SINUANO DE HOY

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados de HOY, jueves 18 de junio

Sinuano Día: 6904

Sinuano Noche: Pendiente

Sinuano Día y Noche HOY EN VIVO: Ganadores de la lotería y resultados

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 17 de junio

Sinuano Día: 0755-9

Sinuano Noche: 1262-9

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 16 de junio

Sinuano Día: 7286-2

Sinuano Noche: 1408-0

Sinuano Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 15 de junio