Las economías del mundo ciertamente determinan el poder adquisitivo que puede alcanzar un ciudadano en cuanto a oportunidades laborales se refiere, y sobre todo ese sueldo capaz de brindarte la calidad de vida deseada para tu propia familia. En ese sentido, hoy llama la atención de medios y millones de trabajadores que habitan Colombia, la noticia entorno a incremento de salario mínimo a partir del 2026, y el calendario de negociaciones que según el Ministerio del Trabajo, terminará por definirlo tras sesiones de concertación aprobadas.

ESTO SE SABE ENTORNO A AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO 2026 EN COLOMBIA

La calidad de vida de 22 millones de colombianos en capacidad de trabajar, hoy mejora, y de manera periódica, gracias a la percepción de una remuneración cuyo incremento viene siendo materia de debate y concertación entre representantes del Gobierno nacional, centrales obreras y gremios.

A propósito del tema, te contamos que a fines de noviembre 2025, el Ministerio del Trabajo a cargo de Antonio Sanguino, presentó el calendario de negociaciones para el salario mínimo que regirá desde el venidero año, y a partir de entonces debiéndose cumplir cronograma de fechas puntuales con la finalidad de definir porcentaje de aumento entre las partes interesadas.

“En el gobierno del presidente Gustavo Petro hemos incrementado en 37,6 % acumulado el salario mínimo, y año a año ha significado una diferencia entre inflación e incremento salarial”, expresaba el titular de dicha cartera colombiana, y durante sesión mediante la cual resaltó el esfuerzo y la decisión gubernamental por mantener el incremento de sueldo, y así terminar mejorando aquellos ingresos mensuales que explican el comportamiento positivo en materia económica, inflación y desempleo a nivel nacional.

Cabe resaltar asimismo, y ante la falta de consenso dado que las centrales obreras mantienen propuesta de aumento ascendente al 16%, mientras el sector empresarial defiende subida del 7,21%, Antonio Sanguino ha expresado la decisión final entorno a porcentaje, se daría a conocer mediante decreto expedido hasta cierta fecha como plazo límite.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE PARA QUE GUSTAVO PETRO EXPIDA EL DECRETO SOBRE INCREMENTO DE SALARIO MÍNIMO?

Llega el final del 2025, y junto a ello una gran noticia para millones de trabajadores colombianos dado que a falta de consenso entre las centrales obreras y el sector empresarial, el gobierno de Gustavo Petro mediante el Ministerio del Trabajo, terminará definiendo el aumento del salario mínimo, y por encima de la inflación.

El mandatario, y vía decreto, tiene hasta el 30 de diciembre para realizar el trámite correspondiente, y así darse a conocer oficialmente el porcentaje remunerativo que eleve el actual $1,423.500.

"Hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%, y si es para salud, el 17%“, refirió Gustavo Petro entorno a incremento salarial que regirá en Colombia desde el 2026, y durante ceremonia de ascensos de la Policía Nacional, donde además criticó a las empresas recordándose propuesta ascendente al 11% para terminar cobrando $1 millón 580 mil desde el 1 de enero de 2026.