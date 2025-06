El inicio de la fecha doble de junio 2025 válida por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, han traído consigo el polémico rumor que involucra a James Rodríguez, Jhon Durán, y hasta el propio Néstor Lorenzo, en una pelea suscitada luego del 0-0 ante Perú. La Selección Colombia experimenta hoy instantes críticos desde el plano futbolístico, y ahora debe lidiar con las versiones entorno a supuesta riña por la cual el delantero del Al-Nassr saudí dijo lo siguiente ante los medios de prensa.

Tras la final perdida contra Argentina por Copa América, la ‘Tricolor’ evidencia un claro bajón a nivel de juego y resultados también, sumándosele ahora que el trato entre compañeros no es el óptimo e incluso habrían llegado a los golpes dentro de camerino.

Puntualmente, el rumor de pelea entorno a la Selección Colombia luego de igualar a 0 frente a Perú, surge de periodista deportivo que lo hizo viral, y hasta mediante relato donde Jhon Durán sería el descontrolado futbolista cafetero que provocó la pelea.

Al respecto, y en zona mixta del Metropolitano de Barranquilla, el delantero involucrado no ha dudado en desmentir la situación como tal, pidiendo que paren de “inventar cosas” ya que “no me parece que sea lo adecuado”.

“Aquí nadie pelea con nadie, estamos aquí por el país”, dijo también a propósito de supuesta pelea ocurrida dentro del camerino, dirigiéndose además al periodista que publicó esa historia, con la finalidad de poder rectificarse.

En efecto, Paolo Arenas es el nombre del periodista deportivo que soltó la bomba e información referente a presunta riña de Selección Colombia donde también habrían participado James Rodríguez, Lerma, y el DT argentino, Néstor Lorenzo, por tratar de controlar al ‘enfurecido’ Jhon Durán.

Tras rumores de pelea, Jhon Durán lo niega todo, y le exige rectificación a periodista. (Fuente: EFE)

Con respecto a la publicación realizada mediante X por parte de dicho comunicador, el delantero de 21 años le exige “que sea claro y salga a decir que no es verdad”, mientras el ‘10′ del León mexicano también negó cualquier tipo de episodio violento tras empate contra Perú por Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de lo sucedido, exactamente un día después del viernes 6 de junio, otro hecho llamó la atención de hinchas y medios de prensa sobre suelo cafetero, y es que Jhon Durán ha quedado afuera de la concentración, y no jugará contra Argentina debido a una recidiva del dolor lumbar.

Así lo ha comunicado la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), deseándole una pronta recuperación por lesión que no muchos creen, y más bien están usando para maquillar que finalmente fue desafectado a causa de esa ‘pelea’ viralizada.