La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarse la lotería colombiana.
Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, jueves 29 de enero:
- Caribeña Día: Pendiente
- Caribeña Noche: Pendiente
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 28 de enero:
- Caribeña Día: 7391
- Caribeña Noche:
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 27 de enero:
- Caribeña Día: 2621
- Caribeña Noche: 5835
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 26 de enero:
- Caribeña Día: 9356
- Caribeña Noche: 4264
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 25 de enero:
- Caribeña Día: 1217
- Caribeña Noche: 1568
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 24 de enero:
- Caribeña Día: 9343
- Caribeña Noche: 7768
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 23 de enero:
- Caribeña Día: 4823
- Caribeña Noche: 8498
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 22 de enero:
- Caribeña Día: 3168
- Caribeña Noche: 6365
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 21 de enero:
- Caribeña Día: 3563
- Caribeña Noche: 2727
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 20 de enero:
- Caribeña Día: 2426
- Caribeña Noche: 8782
La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 19 de enero:
- Caribeña Día: 2644
- Caribeña Noche: 5624