La Lotería Caribeña es uno de los juegos de azar más emocionantes de Colombia. Todos los días se juega y se tiene la oportunidad de ganar muchos premios. Por ello, El Comercio te trae los resultados del último sorteo de La Caribeña. Entérate aquí si eres uno de los afortunados en llevarte la lotería colombiana.

Esta lotería se juega todos los días a las 2:30 pm. También puedes consultar los resultados de la lotería Caribeña Noche que se juega todas las noches a las 10:30 p.m. La transmisión se realiza a través de la señal de Telecaribe o el sitio web de Loterías de Hoy.

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados de hoy, lunes 26 de enero:

Caribeña Día: Pendiente

Caribeña Noche: Pendiente

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del domingo 25 de enero:

Caribeña Día: 1217

Caribeña Noche: 1568

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del sábado 24 de enero:

Caribeña Día: 9343

Caribeña Noche: 7768

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del viernes 23 de enero:

Caribeña Día: 4823

Caribeña Noche: 8498

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del jueves 22 de enero:

Caribeña Día: 3168

Caribeña Noche: 6365

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del miércoles 21 de enero:

Caribeña Día: 3563

Caribeña Noche: 2727

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del martes 20 de enero:

Caribeña Día: 2426

Caribeña Noche: 8782

La Caribeña Día y Noche EN VIVO: resultados del lunes 19 de enero: